Μητσοτάκης στη Βουλή: «Ανάγκη για νέο Σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας»

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η συζήτηση συμπίπτει με την 52η επέτειο της επιστροφής της Δημοκρατίας στη γενέτειρά της.

«Προσέρχομαι σε αυτή την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία με αίσθημα ευθύνης γιατί η Ελλάδα έχει πράγματι ανάγκη νέο Σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, σημειώνοντας ότι η συζήτηση συμπίπτει με την 52η επέτειο της επιστροφής της Δημοκρατίας στη γενέτειρά της.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε απορία γιατί υπάρχουν κόμματα τα οποία αρνούνται να προσέλθουν στην ετήσια δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. «Θεωρώ ότι κάνετε λάθος κυρία Δούρου και νομίζω ότι έχετε ακόμα χρόνο, είστε και νεοεκλεγείσα, να αναθεωρήσετε την άποψή σας».», σημείωσε.

«Εξ αρχής υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση ώστε να υπάρξουν συνθέσεις γύρω από τους κορυφαίους κανόνες. Δεν μπορώ να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε τυφλή άρνηση, το δήθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ δηλώνει ένα αμήχανο "παρών" που ισοδυναμεί με "απών". Είναι το ίδιο το Σύνταγμα το οποίο αναζητά ευρύτερες συναινέσεις. Η επιτυχία κάθε αναθεώρησης δεν καθορίζεται τόσο από τη στάση της πλειοψηφίας, όσο από τη στάση της μειοψηφίας», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης θυμήθηκε ότι ως αξιωματική αντιπολίτευση η ΝΔ είχε συμμετάσχει ενεργά το 2002 και είχε υπερψηφίσει μια σειρά από άρθρα διαμορφώνοντας πεδίο πραγματικής συναίνεσης και σύνθεσης. «Όποιος διατείνεται ότι σήμερα τάχα δίνει λευκή επιταγή, ουσιαστικά περιφρονεί τη λαϊκή επιλογή», τόνισε.

Στη συνέχεια, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της διαδικασίας. «Δυσκολεύομαι να αντιληφθώ κ. Ανδρουλάκη γιατί ενώ συμφωνούμε στον πυρήνα αλλαγής τουλάχιστον 15 άρθρων γιατί επιμένετε σε αυτή την στάση», συμπλήρωσε.

«Ύστερα από 52 χρόνια δημοκρατικής ζωής δεν είναι δυνατόν να έχουμε κόμματα τα οποία συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις αλλά να τις υπονομεύουν επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία. Είναι στάση αντιθεσμική και πολιτικής ανεπάρκειας. Η παράταξή μας αντιπαραθέτει μια καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άρθρων», πρόσθεσε.

«Να δείξουμε στους πολίτες ότι το πολιτικό σύστημα έχει δυνατότητα να αναγεννηθεί»

«Το Σύνταγμα του 1975 έχει αποδειχθεί εξαιρετικά ανθεκτικό», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης «αλλά χρειάζεται αλλαγές προκειμένου να συμβαδίζει με την παρούσα συγκυρία».

«Ακόμα και το 2019 και παρά τις σημαντικές αλλαγές δεν υπήρξαν οι αναγκαίες συναινέσεις σε μία σειρά από πεδία. Η χώρα έχασε χρόνο και ευκαιρίες. Μιλώ για την άρση της απαγόρευσης λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων. Θυμάμαι το 2008 το κόμμα σας κύριε Ανδρουλάκη άλλαξε στάση την τελευταία στιγμή, αντίθετα με το τι πίστευε τότε ο αρχηγός σας. Χάσαμε 20 χρόνια. Έχει έρθει η ώρα να εναρμονίσουμε το Σύνταγμά μας με μια νέα πραγματικότητα», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι έχει έρθει η ώρα να συζητήσουμε αν πρέπει να υπάρχουν κανόνες για τα δημοψηφίσματα «για να αποφύγουμε τον τραγέλαφο του 2015».

«Να δούμε αν πρέπει να κατοχυρώσουμε συνταγματικά την προστασία του πολίτη από την αναδρομική επιβολή φόρων, την προσιτή στέγη», συνέχισε και αναφέρθηκε σε μία σειρά από τα σημεία της πρότασης της ΝΔ για τις προς αναθεώρηση διατάξεις.

«Είναι ζητήματα για τα οποία μόνο η παράταξή μας μιλάει. Η κατάργηση της προσχηματικής επίκλησης εθνικού θέματος για την προκήρυξη εκλογών. Το εκλογικό σύστημα να διασφαλίζει και την κυβερνησιμότητα της χώρας. Ο κυβερνητικός σχεδιασμός να εγκρίνεται υποχρεωτικά από το υπουργικό συμβούλιο και να τον ελέγχουν οι πολίτες. Αναρωτιέμαι ποιος θα διαφωνούσε και γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε πράξη από κοινού τουλάχιστον κάποιες από αυτές τις θέσεις», πρόσθεσε.

«Αντιμετωπίστε την κα Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει», ανέφερε όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε συνεχώς παρεμβάσεις.

«Επέκταση της επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές και για τους εντός επικρατείας ψηφοφόρους. Σημαντική πρωτοβουλία για να αντιμετωπιστεί όσο το δυνατόν η απειλή της αποχής και της αδράνειας. Δεύτερον, έχουμε νομοθετήσει η κυβέρνηση να λαμβάνει υπόψη της τη γνώμη της Ολομέλειας των δικαστηρίων για την επιλογή της ηγεσίας τους και έχει σεβαστεί την άποψη των δικαστών. Προτείνουμε τη θεσμική κατοχύρωση με την κυβέρνηση να επιλέγει μεταξύ τριών υποψηφίων που οι ίδιοι οι δικαστές θα υποδεικνύουν. Πρωτοβουλίες που κόβουν τις γέφυρες ανάμεσα στη δικαστική και την εκτελεστική εξουσία», ανέφερε στη συνέχεια.

Ο πρωθυπουργός μίλησε και για την αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. «Υπάρχει μία συμφωνία ότι δεν μπορούμε να μετατρεπόμαστε εμείς ως βουλευτές σε εισαγγελείς. Υπάρχει βασικό πρόβλημα με την έννοια του αμελητί και αυτή η αρμοδιότητα πρέπει να περιέλθει και πάλι στη Δικαιοσύνη. Εκεί μπορούμε να το συζητήσουμε. Η Βουλή πρέπει να περιορίζεται μόνο στην τελική απόφαση της άσκησης δίωξης ενός πολιτικού με ονομαστική ψηφοφορία. Θα είναι νομίζω πολύ δύσκολο για μία πλειοψηφία του Κοινοβουλίου σε περίπτωση που ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει εισηγηθεί δίωξη να μη συμφωνήσει τελικά με αυτή την πρόταση», επισήμανε.

«Θέλω να πιστεύω ότι όλες οι θέσεις των κομμάτων έχουν γίνει σαφείς στην συζήτηση που προηγήθηκε. Όπως βέβαια και η διάθεση συνεννόησης που νομίζω ότι υπήρξε κάτι παραπάνω από προφανής από τη δική μας πλευρά. Το βάρος περνά στον κάθε βουλευτή ξεχωριστά. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να απαντήσουμε σε πολλά ζητήματα. Να προσφέρουμε στην πατρίδα μας έναν καταστατικό χάρτη ο οποίος θα μπορέσει να επιστρέψει τη δημόσια ζωή σε δρόμο αναγέννησης. Να δείξουμε στους πολίτες ότι το πολιτικό σύστημα έχει δυνατότητα να αναγεννηθεί. Ανακτώντας με αυτόν τον τρόπο το πιο πολύτιμο συστατικό της Δημοκρατίας που δεν είναι άλλο από την αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Πολιτείας και πολίτη», υπογράμμισε.

Μητσοτάκης προς Ανδρουλάκη: «Αντλείτε υπαρξιακό νόημα μόνο μέσα από τη σύγκρουση με τη ΝΔ»

«Επιλέξατε να αφιερώσετε σχεδόν τη μισή σας ομιλία όχι στο κρίσιμο ζήτημα της Συνταγματικής Αναθεώρησης όσο σε αυτές τις αναμασημένες θεωρίες τις οποίες μονίμως τις επαναλαμβάνετε σε αυτήν την αίθουσα», ανέφερε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στη δευτερολογία του στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης επί της πρότασης για αναθεώρηση των διατάξεων του Συντάγματος.

«Πράγματι κύριε Ανδρουλάκη, αφεντικό είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μάς έδωσε 41%, μας κατέταξε στην πλειοψηφία, μας επιτρέπει να ασκούμε τη διακυβέρνηση και να λογοδοτούμε απέναντί του και να θέτουμε στην κρίση του στις επόμενες εκλογές το έργο μας. Και μόνο αυτός θα αποφασίσει για την τελική σύνθεση της Βουλής και η άποψή του προφανώς θα γίνει σεβαστή. Εάν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός αυτός είστε μάλλον εσείς. Διότι γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Τρίτο κόμμα ήσασταν», τόνισε ο πρωθυπουργός καλώντας τον κ. Ανδρουλάκη να είναι λίγο προσεκτικός όταν κάνει τέτοιες αναφορές.

Εγκάλεσε στη συνέχεια τον κ. Ανδρουλάκη για μια σειρά άρθρων στα οποία ψήφισε «παρών», ρωτώντας τον: «Τι σημαίνει ”παρων”; Πρέπει ή δεν πρέπει τα άρθρα αυτά να κριθούν αναθεωρητέα;».

Ανέφερε επίσης ότι οι εθνικές εκλογές που μεσολαβούν μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης φάσης τής Αναθεώρησης «είναι αυτές οι οποίες τελικά θα ενσωματώσουν σύμφωνα με το σκεπτικό του συνταγματικού νομοθέτη, τις προτιμήσεις των πολιτών και για τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης. Εάν είστε τόσο σίγουρος ότι θα είστε πρώτο κόμμα και με μία ψήφο διαφορά, μάλλον δεν θα έπρεπε να σας ενοχλεί καθόλου το γεγονός ότι θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε αυξημένη πλειοψηφία απ' αυτή τη Βουλή αφού θα είχατε εσείς πιο εύκολα τη δυνατότητα στην επόμενη Βουλή να καθορίσετε το περιεχόμενο των αναθεωρητέων διατάξεων».

Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε επίσης τον κ. Ανδρουλάκη ότι παραβιάζει ευθέως το γράμμα του Συντάγματος με τη στάση που ακολουθεί η παράταξή του.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι αντίθετα η κυβέρνηση έχει περιγράψει όχι μόνο τα άρθρα αλλά και το περιεχόμενο την κατεύθυνση της Αναθεώρησης την οποία και θα εισηγηθεί στη Βουλή στην περίπτωση που έχει απόλυτη πλειοψηφία. «Δεν πρόκειται να αιφνιδιάσουμε κανέναν», τόνισε.

Έκλεισε με μία ιστορική αναδρομή λέγοντας «δεν ξέρω πόσοι από σας θυμάστε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1985 διέλυσε τη Βουλή αμέσως μετά την πρώτη ψηφοφορία επικαλούμενος σημαντικό λόγο και ουσιαστικά εξουσιοδοτώντας τον ελληνικό λαό να κρίνει το ίδιο το περιεχόμενο της Αναθεώρησης. Εσείς έρχεστε ουσιαστικά και λέτε ότι η κρίση του λαού δεν έχει καμία σημασία -θέλουμε 180 ντε και καλά- διότι δεν αντέχετε κύριε Ανδρουλάκη, πολιτικά, είστε τόσο κολλημένος με την ιδέα ότι η ΝΔ είναι ο βασικός σας ιδεολογικός αντίπαλος, αντλείτε υπαρξιακό νόημα μόνο μέσα από τη σύγκρουση με τη ΝΔ, που δεν έχετε καν το θάρρος να πείτε, ρε παιδιά αυτά είναι σωστά!».

«Λυπάμαι που μετατρέψατε αυτή την κορυφαία συζήτηση σε ανταλλαγή επιχειρημάτων»

Στην τριτολογία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ανέφερε τα εξής:

«Λυπάμαι που μετατρέψατε αυτή την κορυφαία συζήτηση σε μία συζήτηση προ ημερησίας ανταλλαγή επιχειρημάτων μεταξύ μας. Επιλέξατε να μιλήσετε όσο το δυνατόν λιγότερο για το Σύνταγμα για να μην αναδείξετε την ένδεια των επιχειρημάτων σας. Ομολογήσατε ότι βρεθήκατε στην θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης επειδή διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μας κατηγορείτε ότι ουσιαστικά κυβερνούμε ως αποτέλεσμα εκτροπής. Ονομάσατε εκτροπή τη βούληση του ελληνικού λαού. Εκτροπή είναι όταν κατέβηκαν τα τανκς το 1967 και χρειάστηκε να έρθει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής να αποκαταστήσει τη Δημοκρατία. Να έχετε αίσθηση των λέξεων που χρησιμοποιείτε. Όταν επιμένετε να μη δώσετε τη δυνατότητα στην επόμενη Βουλή με 151 να αλλάξει το Σύνταγμα μάς κάνετε δώρο. Μεγαλύτερη ομολογία ότι έχετε προεξοφλήσει την αυτοδυναμία της ΝΔ δεν υπάρχει. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να έχουμε 151 βουλευτές. Εφόσον ο ελληνικός λαός μας εμπιστευτεί, θα γνωρίζει ποιες είναι οι συνταγματικές αλλαγές. Θα ζητήσουμε λαϊκή νομιμοποίηση και για αυτές τις αλλαγές. Η πολίτες ξέρουν γιατί ψηφίζουν τη ΝΔ. Το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ».