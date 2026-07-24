Oλοκληρώθηκε το έργο «Γεωργία με Ευφυΐα»

Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκε μια ολοκληρωμένη εθνική υποδομή ευφυούς γεωργίας, η οποία αποτελείται από 4.850 Σταθμούς Συλλογής Δεδομένων σε όλη τη χώρα.

Την επιτυχή ολοκλήρωση και παράδοση του Έργου «Γεωργία με Ευφυΐα - Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» στην Κοινωνία της Πληροφορίας, ανακοίνωσε η Neuropublic. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης στο πλαίσιο του προγράμματος Ελλάδα 2.0, με τελικό δικαιούχο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκε μια ολοκληρωμένη εθνική υποδομή ευφυούς γεωργίας, η οποία αποτελείται από 4.850 Σταθμούς Συλλογής Δεδομένων σε όλη τη χώρα, 50 συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), μία τεχνολογικά προηγμένη υποδομή υποδοχής και επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων καθώς και μία ολοκληρωμένη Τεχνολογική Πλατφόρμα Λογισμικών Ευφυούς Γεωργίας.

Οι Σταθμοί Συλλογής Δεδομένων σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα, στις εγκαταστάσεις ηλεκτρονικής παραγωγής (EMS) της NEUROPUBLIC, καταδεικνύοντας τη δυνατότητα της ελληνικής βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας να αναπτύσσει και να παράγει σε μεγάλη κλίμακα εξειδικευμένα συστήματα IoT.

Η υποδομή αυτή αποτελεί μία από τις πλέον ολοκληρωμένες εφαρμογές ευφυούς γεωργίας, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την αξιοποίηση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών στον πρωτογενή τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για πρώτη φορά εγκαταστάθηκε σε εθνική κλίμακα ένα ενιαίο οικοσύστημα συλλογής, επεξεργασίας και αξιοποίησης αγρομετεωρολογικών, εδαφικών, δορυφορικών και εναέριων δεδομένων, το οποίο υποστηρίζει εφαρμογές ευφυούς γεωργίας όπως:

• τη βελτιστοποίηση της άρδευσης,

• την ορθολογική λίπανση,

• τη φυτοπροστασία,

• την παρακολούθηση της φυτοϋγείας,

• τη διαχείριση των υδατικών πόρων,

• την προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ένα έργο που υλοποιήθηκε μέσα από συνεργασία

Η Neuropublic ως επικεφαλής του αναδόχου σχήματος, ευχαριστεί τα μέλη της Ένωσης Εταιρειών, ΟΤΕ και Σκαρμούτσος Γεώργιος, την Κοινωνία της Πληροφορίας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και όλους τους συνεργαζόμενους φορείς για την εποικοδομητική συνεργασία.

Τέλος, ιδιαίτερη αναγνώριση αξίζει στους χιλιάδες παραγωγούς σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίοι υποστήριξαν την ανάπτυξη της υποδομής παραχωρώντας χώρους εγκατάστασης των Σταθμών Συλλογής Δεδομένων.