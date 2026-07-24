Τουρισμός

10 εξωτικοί προορισμοί που δεν είναι τόσο ακριβοί όσο νομίζετε

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10 εξωτικοί προορισμοί που δεν είναι τόσο ακριβοί όσο νομίζετε
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Μπορούμε να ταξιδέψουμε σε εξωτικούς προορισμούς χωρίς να ξοδέψουμε μια περιουσία; Κι όμως γίνεται.

Όταν ακούμε εξωτικούς προορισμούς, φοίνικες, λευκές αμμουδιές και τιρκουάζ νερά, το μυαλό μας παει αμέσως στις Μαλδίβες, στην Γαλλική Πολυνησία, στην Καραΐβική. Όλα αυτά ακούγονται πολύ ακριβά και είναι προορισμοί για όσους διαθέτουν μεγάλο budget. Ωστόσο, υπάρχουν και μέρη εξωτικά που δεν είναι τόσο ακριβά όσο φαίνονται. Αν σκεφτείτε πόσα πρέπει να ξοδέψετε για να μείνετε το καλοκαίρι σε καλό ξενοδοχείο δίπλα στη θάλασσα σε κάποιο δημοφιλές ελληνικό νησί, καθώς και πόσα χρήματα θα χρειαστεί για να τρώτε σε εστιατόρια καθημερινά στις διακοπές, τότε αρχίζει να ακούγεται δελεαστικό ένα ταξίδι στο εξωτερικό.

Εννοείται ότι χρειάζεται να έχετε κάποια χρήματα στην άκρη για ένα ταξίδι σε εξωτικό προορισμό. Ωστόσο, υπάρχουν μερικές επιλογές που είναι προφανείς, αλλά και άλλες που μπορεί να σας εκπλήξουν με τα κόστη της διαμονής και του φαγητού. Σε κάθε περίπτωση, το μόνο μεγάλο ποσό που θα δώσετε είναι τα αεροπορικά εισιτήρια. Σχετικά με τα ξενοδοχεία και το φαγητό, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πολλά καταλύματα και εστιατόρια ανάλογα με τα χρήματα που θέλετε να χαλάσετε. Επίσης, οι μέρες που θα μείνετε εξαρτώνται από εσάς. Ρίξαμε μια ματιά στις τιμές για 10 προορισμούς που μπορείτε να επισκεφθείτε σε μια περίοδο όπως ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος και βρήκαμε μέρη που αξίζουν να μπουν στη λίστα σας.

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