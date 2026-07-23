Ευρώπη: Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει την ξηρασία - Επτά ελληνικά νησιά σε κατάσταση συναγερμού

Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει την ξηρασία αυτή τη χρονιά στην Ευρώπη καθώς η ακραία ζέστη εξατμίζει τις προμήθειες νερού.

Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει την ξηρασία αυτή τη χρονιά στην Ευρώπη καθώς η ακραία ζέστη εξατμίζει τις προμήθειες νερού, αναφέρουν επιστήμονες σε ανάλυσή τους που δημοσιεύεται σήμερα, με τη χαμηλή στάθμη των υδάτων να διαταράσσει την ναυτιλία, την γεωργία και τις βιομηχανίες σε χώρες, ανάμεσα στις οποίες η Ρουμανία και η Ελλάδα.

Πολυάριθμες ευρωπαϊκές χώρες υποφέρουν αυτό το καλοκαίρι από συνθήκες ξηρασίας.

Η Γαλλία εκφράζει φόβους ότι πιθανόν να έχει φέτος τη μικρότερη σοδειά καλαμποκιού των τελευταίων 50 ετών, ενώ η Ρουμανία έχει περιορίσει την πρόσβαση των αγροτών σε νερό για άρδευση, η Ολλανδία κήρυξε λειψυδρία την περασμένη εβδομάδα και επτά ελληνικά νησιά έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω σοβαρής λειψυδρίας και ξηρασίας.

Η κλιματική αλλαγή δεν ήταν η αιτία της απουσίας βροχοπτώσεων την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου αυτό τον χρόνο, σύμφωνα με την ανάλυση της World Weather Attribution (WWA) που απαρτίζεται από κλιματολόγους.

Αντίθετα, ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής στην συνεχιζόμενη ξηρασία είναι ότι έχει συμβάλει άμεσα στην ακραία ζέστη, η οποία επιταχύνει την ποσότητα του νερού που εξατμίζεται από τα εδάφη.

Οι πιθανές συνθήκες δυνατότητας εξάτμισης ήταν 80 φορές μεγαλύτερες στη δυτική Ευρώπη και 40 φορές στην ανατολική Ευρώπη τον Ιανουάριο-Ιούνιο σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή, πριν οι άνθρωποι αρχίσουν να καίνε ορυκτά καύσιμα σε βιομηχανική κλίμακα, δήλωσε η WWA.

«Η ακραία ζέστη καθίσταται πλέον ο κύριος παράγοντας ξηρασίας στην ήπειρό μας», δήλωσε η Σάρα Κιού, κλιματική επιστήμονας στη Βασιλική Ολλανδική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

«Βλέπουμε τα αποθέματα νερού να εξατμίζονται από τα εδάφη και τα ποτάμια μας πιο γρήγορα από ό,τι θα συνέβαινε σε έναν κόσμο χωρίς την κλιματική αλλαγή, μετατρέποντας αυτό που θα ήταν διαχειρίσιμα διαστήματα ξηρασίας σε σοβαρές ξηρασίες», είπε.

Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι τα ευρήματα δείχνουν πως η κλιματική αλλαγή αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζονται οι ξηρασίες στην Ευρώπη - με την έλλειψη βροχής να παίζει μικρότερο ρόλο, ενώ ο θερμότερος αέρας που εμποδίζει τη βροχή να παραμείνει στο έδαφος συμβάλλει περισσότερο.

Οι ξηρασίες στα γεωργικά εδάφη είναι πλέον πέντε φορές πιο πιθανές στη δυτική Ευρώπη λόγω της κλιματικής αλλαγής και 11 φορές πιο πιθανές στην ανατολική Ευρώπη, σύμφωνα με την ανάλυση της WWA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ