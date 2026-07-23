ΔΥΠΑ: 16.395 ωφελούμενοι απασχόλησης και 33.910 ωφελούμενοι κατάρτισης στην Περ. Διεύθυνση Ηπείρου

Στο επίκεντρο η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η αναβάθμιση δεξιοτήτων, η στήριξη των ευάλωτων ομάδων και η σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) παρουσίασε την Τετάρτη 22 Ιουλίου, στην Πρέβεζα, το έργο και τα επόμενα βήματά της στην Ήπειρο, στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης εργασίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης, με τη συμμετοχή της Διοικήτριας της ΔΥΠΑ, Γιάννας Χορμόβα, των Υποδιοικητών Βασίλη Γεωργιάδη, Στέφανου Πολυμενόπουλου και Τόνιας Αράχωβα, επιτελικών στελεχών της Υπηρεσίας, καθώς και εκπροσώπων Επιμελητηρίων, παραγωγικών και επιχειρηματικών φορέων της περιοχής.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης παρουσιάζει το αποτύπωμα των δράσεων της στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου, με παρεμβάσεις που συνδέουν την απασχόληση, την κατάρτιση, την επαγγελματική εκπαίδευση και τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας.

Από την 1η Αυγούστου 2019 έως τις 30 Ιουνίου 2026, η ΔΥΠΑ έχει υλοποιήσει στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου 44 προγράμματα απασχόλησης, μέσα από τα οποία έχουν ωφεληθεί συνολικά 16.395 πολίτες. Από αυτούς, 8.283 εντάχθηκαν σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, 4.470 απέκτησαν εργασιακή ή επαγγελματική εμπειρία, 1.895 συμμετείχαν σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης και 1.747 υποστηρίχθηκαν μέσω προγραμμάτων νέας επιχειρηματικότητας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η κοινωνική στόχευση των δράσεων: το 64% των ωφελουμένων απασχόλησης είναι γυναίκες, το 37% είναι νέοι έως 29 ετών, το 18% είναι πολίτες ηλικίας 55 ετών και άνω, ενώ το 41% είναι μακροχρόνια άνεργοι. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η ΔΥΠΑ κατευθύνει τις παρεμβάσεις της σε ομάδες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα εμπόδια πρόσβασης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί 12 προγράμματα κατάρτισης, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου οι ωφελούμενοι κατάρτισης ανέρχονται σε 33.910, εκ των οποίων 15.038 άνεργοι και 18.872 εργαζόμενοι. Οι γυναίκες ανέρχονται σε 21.751, ποσοστό 64% του συνόλου.

Η κατάρτιση επικεντρώνεται στις δεξιότητες που ζητά σήμερα η οικονομία: 17.882 ωφελούμενοι καταρτίστηκαν σε ψηφιακές δεξιότητες, 13.599 σε πράσινες δεξιότητες, 1.125 σε οικονομικό εγγραμματισμό, ενώ σημαντικές παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν και σε δεξιότητες που συνδέονται με τη βιομηχανία, το εμπόριο και τις εξαγωγές.

Σημαντικό είναι και το αποτύπωμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ στην περιοχή έχουν φοιτήσει 3.191 μαθητές, ενώ οι απόφοιτοι ανέρχονται σε 789. Αντίστοιχα, στη ΣΑΕΚ Ιωαννίνων έχουν φοιτήσει 1.069 σπουδαστές, με 178 αποφοίτους. Συνολικά, 4.260 μαθητές και σπουδαστές έχουν ενταχθεί στις δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΔΥΠΑ στην περιοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις στοχευμένες παρεμβάσεις του ΚΔΒΜ Ιωαννίνων, με προγράμματα που συνδέονται με τα χαρακτηριστικά και τις παραγωγικές δυνατότητες της περιοχής, όπως η μελισσοκομία, τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, η ελαιοκομία, οι κλαδευτές και εμβολιαστές, καθώς και με δράσεις κοινωνικής επανένταξης και κατάρτισης ευάλωτων ομάδων.

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε: «Η Ήπειρος είναι μια περιοχή με ιδιαίτερες παραγωγικές δυνατότητες και διαφορετικές ανάγκες ανά τοπική αγορά εργασίας. Το έργο της ΔΥΠΑ δείχνει ότι οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης μπορούν να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα όταν είναι στοχευμένες, μετρήσιμες και συνδεδεμένες με τις ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων. Συνεχίζουμε με έμφαση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην αναβάθμιση δεξιοτήτων, στη στήριξη των γυναικών, των νέων, των ανέργων άνω των 55 ετών και των μακροχρόνια ανέργων, καθώς και στη στενότερη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την τοπική παραγωγή».

Τα επόμενα βήματα της ΔΥΠΑ στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου επικεντρώνονται:

σε πιο στοχευμένα τοπικά προγράμματα, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε αγοράς εργασίας, στην ισχυρότερη σύζευξη επιχειρήσεων και ανέργων, στην περαιτέρω ενίσχυση ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων, στη στήριξη γυναικών, νέων, ανέργων 55+ και μακροχρόνια ανέργων, στη στενότερη διασύνδεση ΕΠΑΣ, ΣΑΕΚ και ΚΔΒΜ με την παραγωγή, την αγροδιατροφή, τον τουρισμό και τα τεχνικά επαγγέλματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, ο μέσος μηνιαίος αριθμός εγγεγραμμένων ανέργων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου μειώθηκε κατά 11,8% από το 2019 έως το 2025, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνέχισης και ενίσχυσης των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης με τοπική στόχευση.

Η ΔΥΠΑ συνεχίζει να επενδύει σε πολιτικές που δημιουργούν ευκαιρίες εργασίας, αναβαθμίζουν δεξιότητες, στηρίζουν τις επιχειρήσεις και ενισχύουν τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση.