Nestlé: Στην Platinum Equity περνά το 50% του τομέα εμφιαλωμένου νερού

Το 50% της δραστηριότητας του εμφιαλωμένου νερού θα πουλήσει η Nestlé στην Platinum Equity, σε ένα deal ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ σε μετρητά.

Το 50% της δραστηριότητας του εμφιαλωμένου νερού συμφώνησε να πουλήσει η Nestlé στην Platinum Equity, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν από χθες. Η πώληση θα γίνει έναντι περίπου 3 δισ. ευρώ σε μετρητά και είναι μέρος της στρατηγικής του διευθύνοντος συμβούλου Philipp Navratil για την αναδιάρθρωση και τον περιορισμό των μονάδων με χαμηλές επιδόσεις.

Η Platinum Equity, το επενδυτικό fund του δισεκατομμυριούχου Tom Gores, επικράτησε των υπόλοιπων ενδιαφερόμενων επενδυτών στη διεκδίκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, η οποία περιλαμβάνει γνωστά brands όπως τα Perrier και S.Pellegrino.

Οι δύο πλευρές θα δημιουργήσουν μια νέα κοινοπραξία 50%-50% με την επωνυμία Peranel, η οποία θα έχει εταιρική αξία 4,9 δισ. ευρώ.

Ξεχωριστά, η Nestlé ανακοίνωσε ότι οι οργανικές πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 3,6% το πρώτο εξάμηνο του έτους, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για άνοδο 3,51%. Η πραγματική εσωτερική ανάπτυξη, βασικός δείκτης που αποτυπώνει την εξέλιξη των όγκων πωλήσεων, διαμορφώθηκε στο 1,5%.

Η πώληση του 50% της δραστηριότητας εμφιαλωμένου νερού εντάσσεται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της Nestlé, με στόχο να στραφεί το focus στα βασικά εμπορικά της brands. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο και την πώληση της αλυσίδας καφέ Blue Bottle Coffee, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε συζητήσεις με πιθανούς αγοραστές για τη μονάδα βιταμινών, η οποία αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Η δραστηριότητα της Nestlé στον τομέα του εμφιαλωμένου νερού έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με προκλήσεις, λόγω της υποτονικής καταναλωτικής ζήτησης, αλλά και ερευνών και δικαστικών προσφυγών που σχετίζονται με τη χρήση μεθόδων φιλτραρίσματος και επεξεργασίας σε ορισμένα προϊόντα εμφιαλωμένου νερού.