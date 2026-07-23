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Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου

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Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου
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Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου, στη Θεσσαλονίκη.

Τελευταία ενημέρωση 13.32

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 9 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου, στη Θεσσαλονίκη.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεσή της, που στην πορεία ενισχύθηκαν περαιτέρω με 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία (12 πυροσβέστες με 3 οχήματα). Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά, 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Επίσης, επιχειρούν εθελοντές, ενώ συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι στις 09:56 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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Φωτιά τώρα
Πυρκαγιά
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Θεσσαλονίκη
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