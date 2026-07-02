Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Επτά σχήματα στον διαγωνισμό για απόκτηση μεριδίου στην «Ελληνικές Αλυκές ΑΕ»

Τα προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα, αφού υπογράψουν τις σχετικές Συμβάσεις Εμπιστευτικότητας, θα λάβουν τα τεύχη της Β’ Φάσης του διαγωνισμού και θα αποκτήσουν πρόσβαση στην εικονική αίθουσα τεκμηρίωσης (Virtual Data Room), όπου θα έχουν αναρτηθεί στοιχεία και λοιπές πληροφορίες σχετικά με το περιουσιακό στοιχείο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου προχώρησε στην προεπιλογή επτά (7) επενδυτικών σχημάτων που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη Β’ Φάση (υποβολή δεσμευτικών προσφορών) του διαγωνισμού για την αξιοποίηση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ, μέσω πώλησης πλειοψηφικού ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο (τουλάχιστον 51%) της εν λόγω εταιρείας.

Ειδικότερα, τα προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα είναι τα εξής (με αλφαβητική σειρά):

Κοινοπραξία των εταιρειών α) Μ.Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΑΤΟΣ) & ΣΙΑ ΛΤΔ και β) SALINITY GROUP AB. Κ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία - ΚΑΛΑΣ Α.Ε. MANTIS TRADING Α.Ε. MECCANICA GROUP - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κοινοπραξία των εταιρειών α) ΠΙΤΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και β) ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. SOSALT SpA. Κοινοπραξία των εταιρειών α) UNISEL και β) ΧΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Τα προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα, αφού υπογράψουν τις σχετικές Συμβάσεις Εμπιστευτικότητας, θα λάβουν τα τεύχη της Β’ Φάσης του διαγωνισμού και θα αποκτήσουν πρόσβαση στην εικονική αίθουσα τεκμηρίωσης (Virtual Data Room), όπου θα έχουν αναρτηθεί στοιχεία και λοιπές πληροφορίες σχετικά με το περιουσιακό στοιχείο.

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ αποτελεί τον βασικό προμηθευτή της εγχώριας αγοράς και έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς φυσικού αλατιού στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Η είσοδος στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποσκοπεί στην ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών της προς όφελος της εθνικής οικονομίας, καθώς αναμένεται να λειτουργήσει ως μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.