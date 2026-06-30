Τι είναι το smartphone zombie και γιατί διώκεται με πρόστιμα στην Ευρώπη

Το να είμαστε απορροφημένοι και να σκρολάρουμε την οθόνη του κινητού μας τηλεφώνου, μάς στερεί την δυνατότητα να προσέχουμε γύρω μας και να συμπεριφερόμαστε σωστά ως πεζοί.

Το φαινόμενο της αποχαύνωσης μπροστά στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου ενώ βρισκόμαστε σε κίνηση, περπατώντας έξω στα πεζοδρόμια, σε πλατείες ή διασχίζοντας δρόμους περιγράφεται με τον όρο «smartphone zombies» και κατά κάποιον τρόπο αποτελεί την άλλη πλευρά του νομίσματος του να έχουμε την προσοχή μας στραμμένη στο κινητό ενώ οδηγούμε.

Το να είμαστε απορροφημένοι και να σκρολάρουμε την οθόνη του κινητού μας τηλεφώνου, μάς στερεί την δυνατότητα να προσέχουμε γύρω μας και να συμπεριφερόμαστε σωστά ως πεζοί όπως οφείλουμε γιατί στους δρόμους σωστή συμπεριφορά δεν οφείλουν να έχουν μόνο οι οδηγοί αλλά και οι πεζοί.

Επειδή τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί τα ατυχήματα που έχουν προκληθεί από αμέλεια των πεζών ήδη στην Ευρώπη αρκετές χώρες κάνουν καμπάνιες για τη σημασία του να είμαστε σωστοί στη συμπεριφορά μας και επιβάλλονται πρόστιμα στους ανθρώπους οι οποίοι ενώ διασχίζουν δρόμους προσέχουν μόνο στην οθόνη του κινητού τους.

Τι λέει ο νόμος που ψηφίστηκε στη Σλοβακία για τους πεζούς

Η Σλοβακία από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 εφαρμόζει νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα σύμφωνα με τον οποίο θα επιβάλλονται πρόστιμα σε πεζούς οι οποίοι σκρολάρουν στην οθόνη του κινητού τους ενώ περπατούν σε διαβάσεις πεζών.

Τα πρόστιμα θα επιβεβαιώνονται μέσα από τη χρήση καμερών που υπάρχουν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και τον εντοπισμό των παραβατών των ορίων ταχύτητας, του κόκκινου σηματοδότη και άλλων παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Θυμίζουμε ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι πεζοί οφείλουν να περνούν τους δρόμους μόνο από διαβάσεις και εδώ και χρόνια υπάρχουν πρόστιμα για τους πεζούς που διασχίζουν οδικές αρτηρίες εκτός διαβάσεων. Επίσης σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες για παράδειγμα στην Αυστρία υπάρχουν πρόστιμα για τους πεζούς οι οποίοι περνούν τον δρόμο ενώ το φανάρι για εκείνους είναι κόκκινο -ακόμα κι αν δεν υπάρχει κανένα αυτοκίνητο που να κινείται εκείνη την ώρα στο δρόμο.

Με άλλα λόγια ακόμα κι αν ο δρόμος είναι εντελώς άδειος, ο πεζός οφείλει να περιμένει το δικό του πράσινο φανάρι για να διασχίσει το δρόμο απέναντι. Στη Σλοβακία, εάν εξαιτίας της αποχαύνωσης του πεζού στο κινητό του τηλέφωνο προκληθεί οποιοδήποτε είδος ατύχημα τότε το πρόστιμο θα είναι μεγαλύτερο.

Πρωτοπόρος σ’ αυτή τη νομοθεσία η Λιθουανία

Η πρώτη χώρα που υιοθέτησε τέτοιου είδους Νομοθεσία ήταν η Λιθουανία το 2018, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να συμμορφωθούν και οι πεζοί με τους κανόνες σωστής συμπεριφοράς για την κίνηση στους δρόμους. Ακολούθησε το 2021 η Πολωνία με ανάλογους Νόμους που ψηφίστηκαν ενώ η Γερμανία και η Γαλλία εκπονούν ήδη μεγάλες καμπάνιες ενημέρωσης των πεζών για τη σωστή συμπεριφορά τους, στους δρόμους.

Μάλιστα η Γερμανία έχει επενδύσει τις διαβάσεις στο δρόμο με λωρίδες με φωτισμό Led ώστε να προσελκύει τους πεζούς να περνούν μόνο από τις ελεγχόμενες διαβάσεις και υλοποιεί μεγάλες καμπάνιες στα media ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος ότι δεν πρέπει να προχωρά στο δρόμο κοιτώντας την οθόνη του κινητού του τηλεφώνου.

Υπάρχει σύνδεση στη συμπεριφορά μας ως πεζοί και ως οδηγοί

Διευκρινίζεται ότι η νομοθεσία αυτή δεν αφορά το να μιλάμε στο τηλέφωνο το οποίο με ένα ακουστικό είτε ενσύρματο είτε ασύρματο δεν αποσπά την προσοχή μας στο περπάτημα από το τι βλέπουμε μπροστά μας, αλλά αφορά το σκρολάρισμα, δηλαδή το να χαζεύουμε το περιεχόμενο των social media και του διαδικτύου εν γένει και να μην κοιτάμε γύρω μας.

Τέλος, οι ειδικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η συμπεριφορά μας στον δρόμο είτε είμαστε πεζοί είτε είμαστε οδηγοί κατά κάποιον τρόπο συνδέεται και ένας προσεκτικός οδηγός είναι προσεκτικός και όταν κινείται ως πεζός, ενώ συμβαίνει και το αντίστροφο δηλαδή ένας απρόσεκτος πεζός έχει πολλές πιθανότητες να είναι απρόσεκτος και πίσω από το τιμόνι.