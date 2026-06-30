Revoil: Αυξήθηκαν 321% τα κέρδη προ φόρων το α' τρίμηνο, στα 1,81 εκατ. ευρώ

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 ο Όμιλος REVOIL ακολούθησε την ανοδική πορεία του 2025 σε επίπεδο εμπορικών επιδόσεων με τις πωλούμενες ποσότητες των καυσίμων συνολικά να καταγράφουν αύξηση 8,15%.

Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε για το α' τρίμηνο ο Όμιλος Revoil με τα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται στα 1,81 εκατ. ευρώ από 431.000 ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 με αύξηση 321%.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, κατέγραψε ένα πολύ καλό πρώτο τρίμηνο για το 2026 σε όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη, απόρροια:

α) της βελτίωσης της εμπορικής δραστηριότητας της Μητρικής με τη σημαντική αύξηση των πωλούμενων όγκων καυσίμων κατά 8,15% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

β) της θετικής συνεισφοράς στα έσοδα από τη διαχείριση των αποθεμάτων της Μητρικής εταιρείας.

γ) της συνεισφοράς της ΜΑΛΤΕΖΟΣ κατά 525.000 ευρώ η οποία ενσωματώθηκε στον Όμιλο τον Νοέμβριο 2025 και κατά συνέπεια δεν περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα του Ά 3μηνου 2025.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 ο Όμιλος REVOIL ακολούθησε την ανοδική πορεία του 2025 σε επίπεδο εμπορικών επιδόσεων με τις πωλούμενες ποσότητες των καυσίμων συνολικά να καταγράφουν αύξηση 8,15%.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα 241,93 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026 από 222,03 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, παρουσιάζοντας άνοδο 8,96% που αποτυπώνει την άνοδο των πωλούμενων όγκων καυσίμων του Ομίλου καθώς και των διεθνών τιμών των καυσίμων.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου ανήλθε στα 10,51 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 34,70% σε σύγκριση με το αντίστοιχο μέγεθος ποσού 7,8 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 4,68 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026 έναντι 3,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας άνοδο 45,96%.

Η εταιρεία σημειώνει ότι η επίδραση του Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) μέσω της θυγατρικής εταιρείας “Rev Energy Group AE” στα κέρδη προ φόρων του Ομίλου παρέμεινε αρνητική κατά 258 χιλ. ευρώ κυρίως α) των σημαντικών περικοπών κατά το Ά τρίμηνο στο δίκτυο, καθώς και β) των χρηματοοικονομικών εξόδων (προμήθειες Εγγυητικών Επιστολών) και λειτουργικών δαπανών που επιβαρρύνουν έργα ΑΠΕ τα οποία δεν συνεισφέρουν ακόμα χρηματοροές στον Όμιλο καθώς είτε βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης της κατασκευής τους (ενδεικτικά αιολικό πάρκο 3MW στην Βοιωτία) είτε βρίσκονται σε φάση αναμονής για χορήγηση όρων σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ (έργα αποθήκευσης ενέργειας 174 MW).

Τέλος, εκτιμά ότι το καλό εμπορικό ξεκίνημα της χρονιάς θα συνεχιστεί λόγω και των ενθαρρυντικών μηνυμάτων της αγοράς σχετικά με την πορεία του τουρισμού τους καλοκαιρινούς μήνες ενώ και η αποκλιμάκωση των τιμών και ισορροπία σε χαμηλότερα επίπεδα θα βοηθήσει τις πωλήσεις. Σε κάθε περίπτωση ο Όμιλος Revoil υλοποιεί το επιχειρηματικό του πλάνο και στους τρεις πυλώνες δραστηριοποίησής του με αύξηση μεριδίων και εσόδων στην αγορά πετρελαιοειδών, επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω της 100% θυγατρικής Rev Energy Group και εμπορική ανάπτυξη και αυξημένη κερδοφορία της θυγατρικής ΜΑΛΤΕΖΟΣ.