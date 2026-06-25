Φάρμα Μητσόπουλος: Επενδύσεις 30 εκατ. ευρώ και νέο εργοστάσιο για την ιστορική εταιρεία από την Κορινθία

Ποια είναι η Φάρμα Μητσόπουλος που συνεργάζεται με την ΑΒ Βασιλόπουλος. Η παραγωγή και επεξεργασία κρέατος, τα επόμενα σχέδια και η μακρά διαδρομή.

Επενδύσεις συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ δρομολογεί έως το 2029 η οικογενειακή εταιρεία Φάρμα Μητσόπουλος από την Κορινθία.

Όπως αποκάλυψε η διοίκηση της εταιρείας στους εκπροσώπους του Τύπου κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής επίσκεψης στις εγκαταστάσεις της, το επενδυτικό πλάνο έχει ξεκινήσει από το 2023, ήδη έχουν επενδυθεί 10 εκατ. ευρώ και απομένουν επιπλέον 20 εκατ. ευρώ για τα επόμενα χρόνια.

Οι επενδύσεις αφορούν κατά κύριο λόγο στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και περιλαμβάνουν ρομποτικά συστήματα, αυτοματισμούς, γραμμές κοπής και προηγμένες τεχνολογίες συσκευασίας.

Νέο εργοστάσιο για τα προψημένα προϊόντα

Ταυτόχρονα, η εταιρεία δρομολογεί τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής προψημένων προϊόντων.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται ήδη στην αγορά των κρεατοσκευασμάτων και στον κλάδο των έτοιμων ή προψημένων προϊόντων, με τα εν λόγω προϊόντα να αντιστοιχούν σήμερα στο 6%-7% του τζίρου της. Η δυναμική ωστόσο είναι πολύ μεγαλύτερη.

Στοίχημα η ποιότητα

Βασικό όραμα της εταιρείας είναι να αναδειχθεί το χοιρινό κρέας ως προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας, προκειμένου να κερδίσει τη θέση που του αξίζει στην ελληνική αγορά.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Φάρμα Μητσόπουλος εκπονεί ένα τριετές πρόγραμμα καινοτομίας σε συνεργασία με το Γεωπονικό πανεπιστήμιο, προκειμένου να φτάσει το προϊόν της στην υψηλότερη δυνατή ποιότητα.

Παράλληλα, σε επίπεδο καινοτομίας η εταιρεία σχεδιάζει νέα προϊόντα όπως «νάγκετ» χοιρινού που θα είναι δικής της πατέντας όπως και προψημένο σνίτσελ το οποίο θα προέρχεται από φιλέτο μπριζόλας.

Βάζει πλώρη για πωλήσεις 60 εκατ. ευρώ

Το 2025 ο κύκλος εργασιών της Φάρμα Μητσόπουλος άγγιξε τα 55 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2026 ο πήχης ανεβαίνει στα 60 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, ο δανεισμός της εταιρείας παραμένει σε χαμηλά επίπεδα κάτω από τα 4 εκατ. ευρώ.

«Δεν ψάχνουμε σανίδα σωτηρίας»

Την ώρα που η κινητικότητα στον κλάδο των τροφίμων, αλλά και του κρέατος είναι έντονη, η θέση της οικογένειας Μητσόπουλου είναι ξεκάθαρη.

«Στην Ελλάδα όλα πωλούνται. Όμως εμείς δεν βρισκόμαστε σε αυτή τη λογική. Δεν ψάχνουμε σανίδα σωτηρίας», ξεκαθαρίζει η διοίκηση, σπεύδοντας να επισημάνει πως θα την ενδιέφεραν εξαγορές που θα μπορούσαν να επεκτείνουν την παρουσία της σε νέες κατηγορίες πρωτεΐνης.

«Στα σχέδιά μας είναι να κάνουμε εξαγορές, όχι να εξαγοραστούμε. Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε παρουσία και σε άλλες κατηγορίες παραγωγής. Το μοσχάρι είναι μία από τις επιλογές που εξετάζουμε», σημειώνει η διοίκηση.

Η ιστορία από το 1964 και η συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος

Η Φάρμα Μητσόπουλος ξεκίνησε τη διαδρομή της το μακρινό 1964 και σήμερα είναι μία πλήρως καθετοποιημένη βιομηχανία, καθώς εκτός από την επεξεργασία και τη μεταποίηση δραστηριοποιείται και στην παραγωγή κρέατος με έμφαση στο χοιρινό.

Η εταιρεία διαθέτει εγκαταστάσεις 150 στρεμμάτων στον νομό Κορινθίας, ενώ έχει τον πλήρη έλεγχο της παραγωγής καθώς παράγει μέχρι και τις ζωοτροφές για τις ανάγκες των ζώων που εκτρέφει, ενώ διαθέτει και ιδιόκτητο σφαγείο.

Σε ετήσια βάση η παραγωγή της ανέρχεται σε 100.000 ζώα, ενώ μόνο σε μία βάρδια επεξεργάζεται 100 τόνους χοιρινού κρέατος.

H Φάρμα Μητσόπουλος παράγει χοιρινό κρέας για την ΑΒ Βασιλόπουλος στη διάρκεια των τελευταίων πενήντα χρόνων, από την εποχή ακόμη του Γεράσιμου Βασιλόπουλου. Η συνεργασία αυτή με την ΑΒ Βασιλόπουλος της αποφέρει πωλήσεις ύψους 17 εκατ. ευρώ ετησίως.

Το 80-85% των πωλήσεων της εταιρείας προέρχεται μέσα από τις συνεργασία της με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ενώ συνεργάζεται και με τον κλάδο HORECA και δη με γνωστές αλυσίδες εστίασης και διάφορα ψητοπωλεία.