Πολιτική | Ελλάδα

Στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίο είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών «σε ένα γύρο», έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της επιτροπής.

Στην ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται σήμερα Πέμπτη, η συζήτηση επί του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής.

Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίο είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών «σε ένα γύρο», έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της επιτροπής. Επί της αρχής του νομοσχεδίου η ΝΔ τάχθηκε «υπέρ», ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας τάχθηκαν «κατά», ενώ ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και «Νίκη» επιφυλάχθηκαν για την ολομέλεια.

Η αλλαγή του συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές (σ.σ. σε έναν, αντί για δύο γύρους) φέρνει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία «δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους» είπε ο κ. Λιβάνιος. Σημείωσε μάλιστα ότι το προτεινόμενο εκλογικό σύστημα θα διευκολύνει τις προεκλογικές συνεργασίες, την κάθοδο κοινών ψηφοδελτίων, τον προγραμματικό διάλογο προεκλογικά, σε αντίθεση με αυτά που συμβαίνουν μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής, πρόσθεσε ο υπουργός Εσωτερικών.

Παράλληλα, και σχολιάζοντας αιτήματα για μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κεντρικό Κράτος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο κ. Λιβάνιος είπε ότι «ήρθε η ώρα να κάνουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση [. . .] Θα ήθελα κάποια στιγμή, για παράδειγμα, η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση να αναλάβει τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, όπως είναι το Transport for London στο Μητροπολιτικό Δήμο του Λονδίνου. Κάποια στιγμή να συζητήσουμε μήπως είναι καλύτερα να γίνει από την Περιφέρεια και όχι από το κεντρικό κράτος ή μια σειρά άλλων δράσεων». Ωστόσο, συνέχισε, «υπάρχουν πολλές δύσκολες αποφάσεις: Κατά καιρούς είχε ζητήσει η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση τα Κέντρα Υγείας. Δεν έχω πειστεί ότι τα Κέντρα Υγείας θα λειτουργούσαν καλύτερα στην Αυτοδιοίκηση, παρά να είναι ενταγμένα στο ΕΣΥ» είπε ο κ. Λιβάνιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ποιος είναι ο «νούμερο 1» franchisee της ΑΒ Βασιλόπουλος με ένα δίκτυο 40 καταστημάτων

Η ΑΑΔΕ βάζει τέλος στο «εμπόριο» αποδείξεων στα βενζινάδικα - Πώς θα γίνει το μπλόκο

Οι μεγαλύτερες μεταγραφές του 21ου αιώνα στο NBA

tags:
Βουλή
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider