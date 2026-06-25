Παγκόσμια Ημέρα Ναυτικού: Φόρος τιμής από ΙΜΟ και ΠΝΟ

Η εκστρατεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) επιδιώκει να φωτίσει την καθημερινότητα των ναυτικών.

Με στόχο να αναδείξει τις προκλήσεις, τις πιέσεις και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι άνθρωποι της θάλασσας, ιδιαίτερα σε περιοχές συγκρούσεων και αυξημένης επικινδυνότητας, ο φετινός εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας του Ναυτικού εστιάζει στον καθοριστικό ρόλο των ναυτικών για τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας του παγκόσμιου εμπορίου.

Με το σύνθημα «Μεταφέρουν το παγκόσμιο εμπόριο. Αναλαμβάνουν τους κινδύνους», η εκστρατεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) επιδιώκει να φωτίσει την καθημερινότητα των ναυτικών, αναγνωρίζοντας τόσο τη ζωτικής σημασίας προσφορά τους στην παγκόσμια οικονομία όσο και τις θυσίες που συχνά παραμένουν αθέατες πίσω από τη συνεχή ροή αγαθών, ενέργειας και εφοδίων σε ολόκληρο τον κόσμο

ΙΜΟ: «Οι ναυτικοί δεν πρέπει ποτέ να γίνουν ακούσια θύματα γεωπολιτικών συγκρούσεων»

Με κεντρικό μήνυμα την αναγνώριση της προσφοράς των ναυτικών και την ανάγκη προστασίας τους σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, ο Γενικός Γραμματέας του International Maritime Organization, Arsenio Dominguez, απηύθυνε μήνυμα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Ναυτικού 2026.

Όπως τόνισε, εκατομμύρια ναυτικοί σε ολόκληρο τον κόσμο διατηρούν σε λειτουργία το παγκόσμιο εμπόριο, μεταφέροντας καθημερινά τρόφιμα, καύσιμα, φάρμακα και βασικά αγαθά, συχνά μακριά από τις οικογένειές τους και υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Αναφερόμενος στο φετινό θέμα της ημέρας, «Μεταφέροντας το παγκόσμιο εμπόριο, αναλαμβάνοντας τους κινδύνους», ο κ. Dominguez υπογράμμισε ότι πολλοί ναυτικοί εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και γεωπολιτικές εντάσεις, αντιμετωπίζοντας παρατεταμένες περιόδους παραμονής στη θάλασσα, αβεβαιότητα για την επιστροφή τους στην πατρίδα και περιορισμένη επικοινωνία με τις οικογένειές τους.

«Οι ναυτικοί δεν πρέπει ποτέ να γίνουν ακούσια θύματα ευρύτερων γεωπολιτικών συγκρούσεων, είτε στην Ερυθρά Θάλασσα, είτε στη Μαύρη Θάλασσα, είτε στο Στενό του Ορμούζ ή σε άλλες δύσκολες περιοχές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Γενικός Γραμματέας του IMO επισήμανε ότι πίσω από κάθε πλοίο δεν βρίσκεται μόνο ένα φορτίο, αλλά άνθρωποι που εργάζονται επί μήνες στη θάλασσα, συχνά σε συνθήκες απομόνωσης, κόπωσης και αυξημένου άγχους, διασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη μεταφορά αγαθών, ενέργειας και εφοδίων που στηρίζουν την παγκόσμια οικονομία.

«Κάθε πλοίο μεταφέρει κάτι περισσότερο από φορτίο. Μεταφέρει ανθρώπους», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «η ασφάλεια και η ευημερία των ναυτικών παραμένουν η υψηλότερη προτεραιότητά μας».

Απευθυνόμενος στους ναυτικούς όλου του κόσμου, ο κ. Dominguez εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη συμβολή τους στη λειτουργία της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας, λέγοντας: «Σε όλους τους ναυτικούς, σας ευχαριστούμε».

Παράλληλα, κάλεσε τους ανθρώπους της θάλασσας να μοιραστούν τις προσωπικές τους εμπειρίες και τις πραγματικές συνθήκες ζωής και εργασίας στα πλοία, προκειμένου να αναδειχθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει καθημερινά το ναυτικό επάγγελμα.

ΠΝΟ - Καθοριστικός ο ρόλος των ναυτικών

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), Εμμανουήλ Τσικαλάκη, ο οποίος με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Ναυτικού υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο των ναυτικών στη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά και τις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

«Οι εκατοντάδες χιλιάδες ναυτικοί όλων των ειδικοτήτων και εθνικοτήτων είναι αυτοί που κρατούν ζωντανή και εν κινήσει την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα γιατί, όπως είναι γνωστό, το 90% του διεθνούς εμπορίου διεξάγεται μέσω των θαλασσίων οδών. Όπως αναφέρει ο IMO, οι ναυτικοί είναι αυτοί που "Μεταφέρουν το παγκόσμιο εμπόριο αναλαμβάνοντας και τους κινδύνους"» σημείωσε ο ΓΓ της ΠΝΟ. Επισήμανε δε ότι το ναυτικό επάγγελμα παραμένει ιδιαίτερα απαιτητικό, ενώ οι σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, οι πολεμικές συγκρούσεις και οι επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων έχουν αυξήσει σημαντικά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα σε πολλές περιοχές του κόσμου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες της καθημερινότητας των ναυτικών, όπως η πολύμηνη απουσία από τις οικογένειές τους, οι απαιτητικές συνθήκες εργασίας και η σωματική και ψυχική καταπόνηση που συνεπάγεται η ζωή στη θάλασσα.

Ο κ. Τσικαλάκης επανέλαβε τη δέσμευση της ΠΝΟ για τη διαρκή υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της ασφάλειας των ναυτικών, ζητώντας από την πολιτεία την άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης του επαγγέλματος.

Όπως ανέφερε, η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, η ενίσχυση των αποδοχών και η παροχή συνταξιοδοτικών κινήτρων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την προσέλκυση νέων ανθρώπων στη ναυτιλία.

«Δεν μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για την πρωτιά της ελληνικής ναυτιλίας χωρίς να αναγνωρίζουμε έμπρακτα εκείνους που την υπηρετούν», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας της ΠΝΟ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ