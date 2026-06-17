Attica Πολυκαταστήματα: Στις 24 Ιουνίου η έναρξη της δημόσιας προσφοράς

Παράλληλα, στις 29 Ιουνίου θα γίνει η ανακοίνωση της τιμής διάθεσης, ενώ από 2 Ιουλίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των μετοχών της στο Euronext Athens.

Στις 24 Ιουνίου θα λάβει χώρα η έναρξη της δημόσιας προσφοράς έως 18 εκατ. μετοχών της Attica Πολυκαταστήματα και η εισαγωγή τους στο Euronext Athens.

Παράλληλα, στις 29 Ιουνίου θα γίνει η ανακοίνωση της τιμής διάθεσης, ενώ από 2 Ιουλίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των μετοχών της στο Euronext Athens.

Η διάθεση έως 18.000.000 υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,41 εκάστης, της Εταιρείας, κυριότητας του Πωλητή Μετόχου, αφορά:

έως 17.100.000 (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») θα προσφερθούν στο επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») και έως 900.000 θα προσφερθούν μέσω παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, βάσει των από 08.06.2026 και 15.06.2026 πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Πωλητή Μετόοχου και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/379/18.4.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων»), και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας (οι «Μετοχές») προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens (η «Euronext Athens») με βάση την από 08.06.2026 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (η «Εισαγωγή»).

Σημειώνεται ότι, τυχόν μετοχές που δεν θα διατεθούν μέσω της Παράλληλης Διάθεσης σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων, θα προσαυξάνουν τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω Δημόσιας Προσφοράς.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία δεν προσφέρει μετοχές στη Δημόσια Προσφορά, ούτε στην Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων και δεν θα λάβει κανένα έσοδο από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών και των προσφερόμενων μετοχών μέσω της Παράλληλης Διάθεσης σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων, καθώς το σύνολο των καθαρών εσόδων από τη Δημόσια Προσφορά και την Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων θα περιέλθει στον Πωλητή Μέτοχο.

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά παρατίθενται στην ενότητα 8 «Στοιχεία Δημόσιας Προσφοράς / Εισαγωγής» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής του συνόλου των Μετοχών στη Euronext Athens παρουσιάζεται ακολούθως:

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας με σχετική ανακοίνωση.

Εφόσον η έκδοση οριστικής απόφασης περί της Εισαγωγής από τη Euronext Athens σχετικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου διασποράς είναι αρνητική, η Δημόσια Προσφορά θα ματαιωθεί, τα κεφάλαια των συμμετεχόντων στη Δημόσια Προσφορά θα επιστραφούν στους επενδυτές άτοκα εντός τριών (3) Εργάσιμων Ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς και δεν θα λάβουν μετοχές της Εταιρείας.