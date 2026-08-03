Πυρκαγιά στη Δυτική Αττική: Στο Κανδήλι η μεγάλη μάχη

Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική έδωσαν άλλο ένα βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία τους και να περιορίσουν την εξάπλωσή τους.

Τελευταία ενημέρωση 12:52

Στο νοτιοανατολικό μέτωπο της τεράστιας πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και κατακαίει για τέταρτη μέρα την Δυτική Αττική, προς το Κανδήλι Μεγάρων και την Αγία Σκέπη, εντοπίζεται το κύριο πρόβλημα, καθώς είναι και το μόνο σημείο όπου υπάρχει ενιαίο μέτωπο, ενώ συνεχώς ενεργοποιούνται νέες θερμικές εστίες, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Πυροσβεστική.

Εκεί διεξάγεται τιτάνια μάχη από εκατοντάδες πυροσβέστες, δασοκομάντος, εθελοντές και δυνάμεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έχουν ανοίξει αντιπυρικές ζώνες, σε μια προσπάθεια να ανακόψουν την πορεία της, σε συνεργασία πλέον από το πρωί με τα εναέρια μέσα που επιχειρούν, καθώς έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι και επιτρέπουν την χρήση τους. Λόγω της δύσκολης κατάστασης στην παραπάνω περιοχή, υπενθυμίζεται ότι εκδόθηκε και νέο 112 το βράδυ για την απομάκρυνση των πολιτών από τους οικισμούς που απειλούνταν.

Όπως επισήμανε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, ο αριθμός των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων που μπορούν πράγματι να επιχειρήσουν εξαρτάται από τις καιρικές και επιχειρησιακές συνθήκες, τον ανεφοδιασμό, τους τεχνικούς ελέγχους και την αξιολόγηση των κυβερνητών όταν προσεγγίζουν την περιοχή.

«Όλη η περίμετρος έχει καπνό και θερμά σημεία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στο πεδίο επιχειρούν πυροσβέστες, οχήματα, πεζοπόρα τμήματα και δασοκομάντος, με τη συνδρομή πλέον και των εναέριων μέσων.

Ωστόσο στο σύνολό της η πυρκαγιά εντοπίζεται ακόμα σε τρία σημεία και συγκεκριμένα στο κύριο μέτωπο προς Κανδήλι, στο μέτωπο προς Ψάθα, το οποίο δεν έχει ιδιαίτερη δυναμική και βορειοανατολικά από την Ψάθα προς Βίλια, Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή.

Στο τελευταίο μέτωπο, σύμφωνα με την εικόνα που δίνεται από την Πυροσβεστική, υπάρχει από το πρωί μια μικρή βελτίωση, καθώς δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο, αλλά καίγεται όλο το βουνό από πολλές και μεγάλες εστίες. Αυτό, όπως τονίζουν στελέχη του Π.Σ., δεν επιτρέπει εφησυχασμό και όλες οι δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή δράση και συναγερμό.

Οι πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις που εξακολουθούν κι επιχειρούν βρίσκονται επί ποδός για να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση των μετώπων. Παράλληλα συνδράμουν εθελοντές με μεγάλο αριθμό υδροφόρων οχημάτων, με τη συνδρομή ομάδας «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», που έχει διατεθεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Υδροφόρες από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας παρέχουν συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος. Μηχανήματα έργου των Περιφερειών και της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζουν τις διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών, σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία για να ανακόψουν τα μέτωπα της πυρκαγιάς.

Επιπλέον λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων παραμένουν στην περιοχή για την διευκόλυνση των μετακινήσεων. Επίσης, παραμένουν δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας όπου πραγματοποιούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 σημειώθηκε τραγικό δυστύχημα, όταν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν κατά την επιχείρηση δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας Αττικής. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους τα δύο μέλη του ενός ελικοπτέρου, ένας Δανός κι ένας Έλληνας, ενώ τα δύο μέλη του άλλου ελικοπτέρου, ένας Βρετανός και ένας Έλληνας, διασώθηκαν και τραυματίστηκαν ελαφρά.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, από το ΜΕΤΕΟ/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από τις δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βοιωτία, συνολικά είχαν πληγεί περίπου 111.000 στρέμματα, έως και τις 12:05 της Κυριακής. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής (η οποία συνεχίζει να καίει ακόμη). Η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, επεξεργάστηκε τα δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Sentinel-2, ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή της Βοιωτίας και της Αττικής το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026.

Συνολικά 220 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα

Όπως υπογράμμισε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, κατά τη διάρκεια έκτακτης ενημέρωσης, από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έχουν εκδηλωθεί συνολικά 220 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα.

«Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός. Διανύουμε ίσως τις δυσκολότερες ημέρες του καλοκαιριού», σημείωσε ενώ απηύθυνε έκκληση σε όλους τους πολίτες σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα Δευτέρα σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Όπως ανακοινώθηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα, λόγω πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθηκών το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Επικράτειας, παραμένει σε γενική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις. Επιπλέον, συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Ταυτόχρονα, για αυτές τις περιοχές, παραμένει σε εφαρμογή το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Σειρά συσκέψεων του υφυπουργού Κώστα Κατσαφάδου στις πληγείσες περιοχές

Σειρά συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών ξεκινά ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, με στόχο τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία ενεργοποίηση των μέτρων Κρατικής Αρωγής για τη στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων. Παράλληλα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ θα αναπτυχθούν στις πληγείσες περιοχές προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψίες.