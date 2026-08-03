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Σεισμός 5R ταρακούνησε το Κάιρο

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Σεισμός 5R ταρακούνησε το Κάιρο
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Δεν έχουν αναφερθεί ούτε θύματα, ούτε σοβαρές υλικές ζημιές ως αυτό το στάδιο.

Σεισμός ταρακούνησε το Κάιρο, την πρωτεύουσα της Αιγύπτου, τις πρώτες πρωινές ώρες, μετέδωσε ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου· κατά το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών USGS, ήταν μεγέθους 5 βαθμών. Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 03:00 (τοπική και ώρα Ελλάδας), σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων ανατολικά από τη μεγαλούπολη και 41 χλμ. βορειοανατολικά του Σουέζ, κατά δεδομένα του USGS.

Το αιγυπτιακό ινστιτούτο αστρονομίας και γεωφυσικής ανέφερε από την πλευρά του ότι ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός από τους κατοίκους της Αλεξάνδρειας, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Κάιρο, στη Μεσόγειο.

Δεν έχουν αναφερθεί ούτε θύματα, ούτε σοβαρές υλικές ζημιές ως αυτό το στάδιο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας και την Ερυθρά Ημισέληνο της Αιγύπτου. Οι ισχυροί σεισμοί είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστοι στη χώρα αυτή.

Ο πιο φονικός στη σύγχρονη ιστορία του πολυπληθέστερου αραβικού κράτους ανάγεται τον Οκτώβριο του 1992: σεισμός 5,8 βαθμών είχε πλήξει το Κάιρο στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 500 κατοίκους του κι αφήνοντας χιλιάδες άλλους άστεγους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Σεισμός
Αίγυπτος
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