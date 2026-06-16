Τράπεζα Πειραιώς: Γενέθλια 110 ετών με ρεκόρ κεφαλαιοποίησης

Με στοιχεία Μαρτίου 2026, έχει χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 39 δισ. ευρώ, καταθέσεις 65 δισ. ευρώ, κεφάλαια υπό διαχείριση 15 δισ.ευρώ, ενεργητικό 90 δισ. ευρώ και δίκτυο 368 καταστημάτων πανελλαδικά, ενώ απασχολεί 8,1 χιλ. εργαζόμενους.

Τη συμπλήρωση των 110 ετών από την ίδρυση της Τράπεζας Πειραιώς τίμησε το Nasdaq IR Intelligence, με σχετική ανάρτηση να προβάλλεται στο περίφημο Nasdaq Billboard, στην Times Square της Νέας Υόρκης. Η Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916 και οι μετοχές της εισήλθαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 1918. Σήμερα, κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά στα δάνεια και στις καταθέσεις πελατών.

Με στοιχεία Μαρτίου 2026, έχει χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 39 δισ. ευρώ, καταθέσεις 65 δισ. ευρώ, κεφάλαια υπό διαχείριση 15 δισ.ευρώ, ενεργητικό 90 δισ. ευρώ και δίκτυο 368 καταστημάτων πανελλαδικά, ενώ απασχολεί 8,1 χιλ. εργαζόμενους. Η Τράπεζα Πειραιώς γιορτάζει τα 110α γενέθλιά της με την κεφαλαιοποίησή της να κινείται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, άνω των 11,5 δισ. ευρώ.