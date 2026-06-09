Fais Group: Πρόταση στη ΓΣ για μέρισμα 0,155 ευρώ ανά μετοχή

Επιπλέον, η διοίκηση προτείνει πρόγραμμα επανεπένδυσης έως 50% του διανεμηθέντος μερίσματος και επιστροφή κεφαλαίου 0,110 ευρώ ανά μετοχή.

Μέρισμα 0,155 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό) θα προτείνει προς διανομή η διοίκηση της Fais Group στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το οποίο αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση άνω του 4%.

Επιπλέον, η διοίκηση προτείνει πρόγραμμα επανεπένδυσης έως 50% του διανεμηθέντος μερίσματος και επιστροφή κεφαλαίου 0,110 ευρώ ανά μετοχή.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η Διοίκηση της Φάις Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2026 θα τεθούν προς έγκριση σημαντικές πρωτοβουλίες που αντικατοπτρίζουν τη διαρκή προσήλωση της Εταιρείας στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της και επιβεβαιώνουν τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στην επενδυτική κοινότητα.

Η Διοίκηση θα εισηγηθεί προς έγκριση:

✓ Μέρισμα 0,155 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό), μερισματική απόδοση μεγαλύτερη του 4%.

Η προτεινόμενη διανομή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Φάις Συμμετοχών για ουσιαστική ανταμοιβή των μετόχων της, παραμένοντας πιστή στις δεσμεύσεις της για τη διατήρηση μιας ιδιαίτερα ελκυστικής μερισματικής πολιτικής.

✓ Πρόγραμμα επανεπένδυσης έως 50% του διανεμηθέντος μερίσματος (Scrip Dividend).

Η Διοίκηση προτείνει τη δυνατότητα επανεπένδυσης έως 50% του μερίσματος, παρέχοντας στους μετόχους την επιλογή μεταξύ καταβολής μετρητών και απόκτησης νέων μετοχών. Βάσει του προτεινόμενου πλάνου το μέγιστο ποσό που μπορούν να επανεπενδύσουν οι μέτοχοι σε μετοχές, ανέρχεται σε 3.540.200 ευρώ.

✓ Επιστροφή κεφαλαίου 0,110 ευρώ ανά μετοχή, απόδοση μεγαλύτερη του 3%.

Παράλληλα, η Διοίκηση θα εισηγηθεί επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους, αξιοποιώντας την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας σε συνέχεια της ολοκλήρωσης πώλησης της ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη.

Υλοποιώντας τις δεσμεύσεις προς τους μετόχους

Οι προτάσεις που θα τεθούν προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση αποτελούν συνέχεια της στρατηγικής που έχει παρουσιάσει η Εταιρεία στην επενδυτική κοινότητα από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών και επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή της για την παροχή ουσιαστικής αξίας στους μετόχους της.

Με τις προτεινόμενες αποφάσεις για διανομή μερίσματος, δυνατότητα επανεπένδυσης μέσω προγράμματος Scrip Dividend και επιστροφή κεφαλαίου, η Φάις Συμμετοχών υλοποιεί στην πράξη τη δέσμευση που έχει αναλάβει απέναντι στους μετόχους της για παροχή ελκυστικής συνολικής απόδοσης, διατηρώντας παράλληλα τους απαραίτητους πόρους για τη χρηματοδότηση της μελλοντικής ανάπτυξής της.

Η Διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση της κερδοφορίας, στη δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών και στην εφαρμογή μιας ισορροπημένης πολιτικής που συνδυάζει την ανταμοιβή των μετόχων με τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Εταιρείας.