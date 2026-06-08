Motor Oil: Προς έκδοση νέου ομολόγου έως 400 εκατ. ευρώ - Σειρά συναντήσεων με επενδυτές

Δεν παρέχεται καμία διαβεβαίωση ότι η Έκδοση θα πραγματοποιηθεί ή, εφόσον πραγματοποιηθεί, ως προς τους τελικούς όρους, το μέγεθος ή την ολοκλήρωσή της.

Σειρά συναντήσεων με επενδυτές έχει ξεκινήσει η Motor Oil και προσανατολίζεται στη διάθεση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, με πενταετή διάρκεια (NC-L) συνολικής ονομαστικής αξίας έως 400 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την εισηγμένη, δεν παρέχεται καμία διαβεβαίωση ότι η Έκδοση θα πραγματοποιηθεί ή, εφόσον πραγματοποιηθεί, ως προς τους τελικούς όρους, το μέγεθος ή την ολοκλήρωσή της.

«Η Εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση, μαζί με υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, για την αποπληρωμή του συνόλου των υφιστάμενων ομολογιών ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ με επιτόκιο 2,125% και λήξη το 2026 (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες»), συμπεριλαμβανομένης της καταβολής των δεδουλευμένων και μη καταβληθέντων τόκων, καθώς και για την αποπληρωμή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης. Οι Ομολογίες θα διατεθούν σε υπεράκτιες συναλλαγές εκτός Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Regulation S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. του 1933, όπως τροποποιήθηκε. Ηλεκτρονική Netroadshow παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη» τονίζεται.

«Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ειδοποίηση αποπληρωμής των Υφιστάμενων Ομολογιών. Τυχόν αποπληρωμή των Υφιστάμενων Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά βάσει επίσημης ειδοποίησης αποπληρωμής που θα αποσταλεί κατά ή περί την ημερομηνία του παρόντος σύμφωνα με το πρόγραμμα έκδοσης ομολογιακού δανείου (indenture) που διέπει τις Υφιστάμενες Ομολογίες και θα τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της Έκδοσης» καταλήγει.