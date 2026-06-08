Jumbo: Άνοδος πωλήσεων 4% στην Ελλάδα τον Μάιο - Στο +6% στο πεντάμηνο

«Ο Όμιλος παραμένει σταθερή επιλογή για τους καταναλωτές, παρά το περιβάλλον πολλαπλών και πολυεπίπεδων προκλήσεων».

Ανθεκτικότητα πωλήσεων επέδειξε η Jumbο τον Μάιο του 2026 και στο πεντάμηνο, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, επιβεβαιώνοντας ότι: «παραμένει σταθερή επιλογή για τους καταναλωτές, παρά το περιβάλλον πολλαπλών και πολυεπίπεδων προκλήσεων». Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου τον Μάιο αυξήθηκαν κατά περίπου +4%, όσο και για το σύνολο του πενταμήνου Ιανουαρίου–Μαΐου 2026.

«Καθώς η γεωπολιτική αστάθεια στην ευρύτερη Μέση Ανατολή παρατείνεται, η επίδρασή της στη ζήτηση γίνεται ολοένα πιο εμφανής. Η αβεβαιότητα δοκιμάζει κυρίως τα λιγότερο ευέλικτα επιχειρηματικά μοντέλα, ενώ επιχειρήσεις και καταναλωτές αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος ενέργειας, μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας» υπογραμμίζεται. «Για τον Όμιλο JUMBO, οι λιανικές πωλήσεις εξομαλύνθηκαν τον Μάιο, παρά τις πιέσεις σε μακροοικονομικό επίπεδο στην αγορά της Ρουμανίας« αναφέρεται.

Ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων προς το δίκτυο franchise και χονδρικής παρέμεινε χαμηλότερος από πέρυσι, λόγω τόσο της επιφυλακτικότητας που προκαλεί η γεωπολιτική αβεβαιότητα ως προς τον χρονισμό των εμπορικών αποφάσεων όσο και της σύγκρισης με μια ιδιαίτερα ισχυρή περσινή βάση. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι οι πωλήσεις προς τους franchise και προς πελάτες χονδρικής ήταν ενισχυμένες, λόγω της εξομάλυνσης των παραγγελιών μετά τις αρχικές αναταράξεις που είχε προκαλέσει στην εφοδιαστική αλυσίδα, η κρίση στη Διώρυγα του Σουέζ.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η ισχυρή κεφαλαιακή βάση, το ευέλικτο επιχειρηματικό μοντέλο και ο μακροπρόθεσμος στρατηγικός προσανατολισμός του Ομίλου Jumbo, εξασφαλίζουν την αναγκαία προσαρμοστικότητα ακόμη και σε περιόδους έντασης. «Ο Όμιλος θα συνεχίσει να υλοποιεί στρατηγικές επενδύσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και διατηρεί αμετάβλητο τον προϋπολογισμό του για το έτος. Εφόσον οι σημερινές συνθήκες παραταθούν πέραν του πρώτου εξαμήνου, θα επανεξετάσει το guidance, πιθανότατα με αφορμή τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων α' εξαμήνου 2026» επισημαίνεται.

Η πορεία ανά αγορά