ΤΕΕ: Πρόταση να ονομαστεί ο Κώδικας Χωροταξίας - Πολεοδομίας «Νικόλαος Ταγαράς»

Σε συνέχεια της απώλειας του διακεκριμένου πολιτικού μηχανικού, βουλευτή Κορινθίας και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ τήρησε στη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση ενός λεπτού σιγή και εξέδωσε ειδικό ψήφισμα.

Σε συνέχεια της απώλειας του διακεκριμένου πολιτικού μηχανικού, βουλευτή Κορινθίας και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) τήρησε στη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση ενός λεπτού σιγή και εξέδωσε ειδικό ψήφισμα. Εστιάζοντας στην επόμενη μέρα και στην απόδοση έμπρακτων τιμών για το έργο του, το ΤΕΕ, με εισήγηση του Προέδρου Γιώργου Στασινού, ανακοινώνει συγκεκριμένες θεσμικές πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της μνήμης και της προσφοράς του εκλιπόντος.

Αναγνώριση ενός εμβληματικού μεταρρυθμιστικού έργου

Λαμβάνοντας υπόψη τον πολυετή και καθοριστικό συντονισμό του Νίκου Ταγαρά στη σύνταξη και τη διαδικασία κύρωσης του Κώδικα Χωροταξίας – Πολεοδομίας, το ΤΕΕ προτρέπει επίσημα την Ελληνική Κυβέρνηση και το Ελληνικό Κοινοβούλιο να προχωρήσουν στην τιμητική ονοματοδοσία του. Η πρόταση αφορά το σχέδιο νόμου «Κύρωση Κώδικα Χωροταξίας – Πολεοδομίας» που συζητείται αυτή τη στιγμή στη Βουλή και αδίκως, λόγω της οργάνωσης της κρατικής λειτουργίας, δεν φέρει την υπογραφή του. Η πρόταση προβλέπει, χωρίς καμία παρέμβαση στο επιστημονικό κείμενο, την προσθήκη του εξής χωρίου στο Πρώτο Άρθρο:

«Ο παρών Κώδικας Χωροταξίας – Πολεοδομίας φέρει, αμέσως μετά τον τίτλο του, την τιμητική ονομασία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ».

Παράλληλα, στο πλαίσιο των δικών της αρμοδιοτήτων, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ αποφάσισε ομόφωνα να ονοματοδοτήσει ένα από τα πληροφοριακά συστήματα του Επιμελητηρίου ως «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ», τιμώντας έναν συνάδελφο που μεριμνούσε σταθερά για τα καθημερινά προβλήματα των μηχανικών και προωθούσε αποτελεσματικές λύσεις.

Το ψήφισμα του ΤΕΕ αναδεικνύει τον Νίκο Ταγαρά ως πρότυπο πολιτικού που εστίαζε στο αποτέλεσμα και τεκμηρίωσε την ανάγκη αξιοποίησης μηχανικών σε κρίσιμα παραγωγικά υπουργεία. Η Διοικούσα Επιτροπή υπογραμμίζει την προσωπική του σφραγίδα σε σειρά ιστορικών νομοθετημάτων και έργων, όπως:

Το Πρόγραμμα «Κωνσταντίνος Δοξιάδης», το μεγαλύτερο πρόγραμμα πολεοδομικού σχεδιασμού στην ιστορία της χώρας.

Ο νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και το θεσμικό πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης για τη συνολική αποτύπωση της γεωχωρικής πληροφορίας.

Οι νομοθεσίες περί αυθαιρέτων, οικοδομικών συνεταιρισμών και η επικαιροποίηση του ΝΟΚ.

Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και οι δασικοί χάρτες.

Η προώθηση εκατοντάδων πολεοδομικών σχεδίων και έργων υποδομής μέσω ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης (ΤΑΑ).

Μια ιστορική σχέση τιμής με το Τεχνικό Επιμελητήριο

Το ΤΕΕ υπενθυμίζει με συγκίνηση ότι ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας από τους ελάχιστους υπουργούς που συνέχισε μια παράδοση σχεδόν εκατό ετών —η οποία ξεκίνησε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο— συμμετέχοντας ενεργά για διάλογο και ενημέρωση στις συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ.

Σημειώνεται ότι τον Νίκο Ταγαρά αποχαιρέτισε το σύνολο της Πολιτειακής και Πολιτικής Ηγεσίας, αναγνωρίζοντας την ήρεμη και ουσιαστική συμβολή του στην πρόοδο του τόπου. Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ θα συμμετάσχει με θλίψη στην εξόδιο ακολουθία, καλώντας τον τεχνικό κόσμο και τους πολίτες να συμμετάσχουν στο πένθος για την απώλειά του.

Το ψηφισθέν κείμενο της ΔΕ/ΤΕΕ έχει ως εξής:

Ψήφισμα της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για την απώλεια του πολιτικού μηχανικού, βουλευτή Κορινθίας και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ αποχαιρετά, με μεγάλη συγκίνηση, τον Συνάδελφο Νίκο Ταγαρά, έναν πολιτικό μηχανικό που κόσμησε το επάγγελμα επί τέσσερις και πλέον δεκαετίες και συνέβαλε αποφασιστικά, μέσα από την πολιτική του διαδρομή στην αυτοδιοίκηση, στο Κοινοβούλιο και στην Κυβέρνηση, στην προώθηση δεκάδων θεσμικών ζητημάτων, στην προώθηση λύσεων και στην αναβάθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού.

Πέρα από πολιτικές, ιδεολογικές ή άλλες διαφορές, ο Νίκος Ταγαράς απέδειξε ότι ήταν πρότυπο πολιτικού που εστίαζε στο αποτέλεσμα. Με το έργο του, τεκμηρίωσε την ανάγκη για την επιλογή πολιτικών με σπουδές μηχανικού σε κυβερνητικές θέσεις ευθύνης κρίσιμων παραγωγικών υπουργείων. Το ΤΕΕ χάνει έναν συνάδελφο που μεριμνούσε πάντα για όσα απασχολούν τους μηχανικούς και προωθούσε λύσεις για προβλήματα δεκαετιών.

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ οφείλει να αναγνωρίσει στον Νίκο Ταγαρά την καθοριστική συμβολή του σε σειρά νομοθετημάτων τα οποία ο ίδιος προώθησε, ή συνέβαλλε στην εφαρμογή ή συμμετείχε στην θέσπισή τους, όπως:

- Το Πρόγραμμα «Κωνσταντίνος Δοξιάδης», το μεγαλύτερο πρόγραμμα πολεοδομικού σχεδιασμού στην ιστορία της χώρας

- Ο νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης

- Το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

- Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, ως συνολικό σύστημα αποτύπωσης των θεσμικών γραμμών και του συνόλου της γεωχωρικής πληροφορίας, για χρήση του δημοσίου και της κοινωνίας

- Η νομοθεσία περί αυθαιρέτων

- Η νομοθεσία περί οικοδομικών συνεταιρισμών, ιδιωτικής πολεοδόμησης, περιοχών περιβαλλοντικής αναβάθμισης κλπ

- Η επικαιροποίηση του ΝΟΚ και δεκάδων διατάξεων περί δόμησης

- Το υφιστάμενο σύστημα χωρικού σχεδιασμού της χώρας, τόσο σε επίπεδο χωροταξίας όσο και σε επίπεδο πολεοδομίας

- Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου

- Δεκάδες διατάξεις για το περιβάλλον, τα νερά και τα δάση, με έμφαση στους δασικούς χάρτες

- Η προώθηση εκατοντάδων έργων υποδομών σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και εθνικών, μέσα από το ΕΣΠΑ και το ΤΑΑ, και εκατοντάδων πολεοδομικών σχεδίων

- Στον συντονισμό της διαδικασίας σύνταξης και κύρωσης του Κώδικα Χωροταξίας - Πολεοδομίας

Με βάση ιδιαίτερα την τελευταία του αυτή προσπάθεια, το ΤΕΕ προτρέπει την Ελληνική Κυβέρνηση να εισηγηθεί και το Ελληνικό Κοινοβούλιο να νομοθετήσει, την ονοματοδοσία του Κώδικα Χωροταξίας – Πολεοδομίας ως ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΓΑΡΑ, στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου «Κύρωση Κώδικα Χωροταξίας – Πολεοδομίας» του τώρα συζητείται στη Βουλή, το οποίο είναι αποτέλεσμα πολύχρονου συντονισμού του ιδίου και αδίκως, λόγω της οργάνωσης της κρατικής λειτουργίας, δεν φέρει την υπογραφή του. Η ονοματοδοσία μπορεί και πρέπει να υλοποιηθεί, για παράδειγμα, με την προσθήκη του εξής χωρίου στο Πρώτο Άρθρο, μετά τις διατυπώσεις για την κύρωση, χωρίς καμία επέμβαση στο κείμενο του καθεαυτού κώδικα, που αποτελεί πολυετές και σύνθετο επιστημονικό αντικείμενο:

«Ο παρών Κώδικας Χωροταξίας – Πολεοδομίας φέρει, αμέσως μετά τον τίτλο του, την τιμητική ονομασία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ».

Η ΔΕ/ΤΕΕ αποφασίζει να ονοματοδοτήσει, προς τιμήν του, πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ ως ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ υπενθυμίζει, με περηφάνια και συγκίνηση, ότι ο Νίκος Ταγαράς δεν υπήρξε μόνο μάχιμος, στο επάγγελμα, πολιτικός μηχανικός για δεκαετίες αλλά ως πολιτικός και Υπουργός παρέμεινε δίπλα στο ΤΕΕ σε κάθε θέμα. Τονίζει ότι ο εκλιπών ήταν από τους λίγους υπουργούς που συνέχισε μια σχεδόν εκατονταετή παράδοση, που ξεκίνησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, με τη συμμετοχή του, για διάλογο και ενημέρωση, σε συνεδριάσεις οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ αναδεικνύει ότι τον Νίκο Ταγαρά αποχαιρέτισε το σύνολο της Πολιτειακής και Πολιτικής Ηγεσίας, κόμματα, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών, από κάθε γωνιά της χώρας, αναγνωρίζοντας την πολύτιμη, μακρόχρονη, ουσιαστική και ήρεμη συμβολή του στην πρόοδο του τόπου.

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ θα συμμετέχει, με θλίψη, στην εξόδιο ακολουθία του εκλιπόντος και καλεί όσους μηχανικούς και πολίτες τον γνώρισαν και εκτιμούν την πορεία του, να συμμετέχουν στο πένθος για την απώλειά του.