ΔΕΗ: Αμετάβλητο και τον Ιούνιο το πράσινο τιμολόγιο

Η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου για τον Ιούνιο παραμένει στα ίδια επίπεδα με τον Μάιο, με χρέωση 0,138 €/kWh.

Αμετάβλητες διατηρεί τις τιμές ενέργειας και για τον Ιούνιο η ΔΕΗ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, σημειώνοντας πως παρά τη συνεχιζόμενη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας προσφέρει σταθερότητα και προβλεψιμότητα στα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από διεθνείς γεωπολιτικές και ενεργειακές προκλήσεις.

Διαβάστε ακόμα - Σημάδια σταθερότητας στα «πράσινα» τιμολόγια για τον Ιούνιο

Πιο αναλυτικά, η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου για τον Ιούνιο παραμένει στα ίδια επίπεδα με τον Μάιο, με χρέωση 0,138 €/kWh. Αντίστοιχα, η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου myHome4All διατηρείται στα 0,1378 €/kWh, προσφέροντας μια εναλλακτική επιλογή για πελάτες που προτιμούν ευελιξία.

Τα ΔΕΗ myHomeEnter και ΔΕΗ myHomeOnline προσφέρονται με χρέωση 0,145 €/kWh και 0,142 €/kWh αντίστοιχα, με χαμηλότερη χρέωση 0,132 €/kWh στη ζώνη μειωμένης κατανάλωσης.

Το ΔΕΗ myHome Maxima, το σταθερό μπλε πρόγραμμα για πελάτες με μεγάλες καταναλώσεις, προσφέρει σταθερή χρέωση 0,132 €/kWh για τις πρώτες 600 kWh και 0,092 €/kWh για την κατανάλωση άνω των 600 kWh.

Παράλληλα, το διετούς διάρκειας μπλε ΔΕΗ myHomeEnterTwo συνεχίζει να προσφέρει σταθερή χρέωση στα 0,145 €/kWh και 0,095 €/kWh στη ζώνη μειωμένης κατανάλωσης, ενισχύοντας τη δυνατότητα μακροπρόθεσμου προγραμματισμού για τα νοικοκυριά.

Το σταθερό μπλε ΔΕΗ myHome Plan, που απευθύνεται σε νοικοκυριά που επιδιώκουν καλύτερο προγραμματισμό του κόστους ενέργειας, προσφέρει ενιαία μηνιαία χρέωση 60€ για ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες χρεώσεις και εκκαθάριση ανά εξάμηνο.

Ευελιξία και έλεγχος με δυναμική τιμολόγηση

Τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης ΔΕΗ myHome Dynamic και ΔΕΗ myBusiness Dynamic δίνουν τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με έξυπνο μετρητή να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους με βάση τις τιμές της αγοράς και να ελέγχουν αποτελεσματικότερα το ενεργειακό τους κόστος.

Η ΔΕΗ συνεχίζει να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που ανταποκρίνεται σε διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης, συνδυάζοντας επιλογές σταθερής, κυμαινόμενης και δυναμικής τιμολόγησης με διαφάνεια και σαφήνεια στη χρέωση.