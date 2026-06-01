Οι αναλυτές «κυκλώνουν» Ιούνιο και Σεπτέμβριο για νέες αυξήσεις επιτοκίων από ΕΚΤ

Την 11η Ιουνίου έχουν κυκλώσει οι αναλυτές και οι αγορές ως ημερομηνία ορόσημο για την επαναφορά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε τροχιά αυξήσεων επιτοκίων, καθώς η νέα ενεργειακή κρίση που προκαλεί η ένταση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη.

Βέβαια, μέχρι τότε πολλά μπορούν να ανατραπούν, ιδιαίτερα εάν υπάρξει κάποια μορφή επίσημου ειρηνευτικού πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που θα συνοδευτεί από αποκλιμάκωση στην περιοχή και επαναφορά της ομαλής διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Κοινός παρονομαστής στις τελευταίες αναλύσεις των μεγάλων επενδυτικών οίκων είναι ότι το νέο ενεργειακό πλήγμα επαναφέρει έντονες πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη, μεταβάλλοντας αισθητά τις εκτιμήσεις για τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι υψηλότερες τιμές ενέργειας θα οδηγήσουν τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης στο 3,4% το δεύτερο τρίμηνο, ενώ ο δομικός πληθωρισμός αναμένεται να κινηθεί έως το 2,7%, επίπεδα αισθητά υψηλότερα από τις προηγούμενες προβλέψεις. Ο αμερικανικός οίκος υποστηρίζει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις αρχίζουν πλέον να επεκτείνονται πέρα από την ενέργεια, στο κόστος μεταφορών, στις αλυσίδες εφοδιασμού, αλλά και στις τελικές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς οι επιχειρήσεις μετακυλίουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος στους καταναλωτές.

Παράλληλα, η Goldman Sachs σημειώνει ότι οι επιχειρηματικές έρευνες στην Ευρώπη δείχνουν ήδη σημαντικές αυξήσεις τιμών, ιδιαίτερα στα βασικά αγαθά, ενώ εντοπίζει και φαινόμενο «rocket and feather», δηλαδή ταχύτερη μετακύλιση των αυξήσεων κόστους σε σχέση με την αποκλιμάκωση των τιμών.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Morgan Stanley, η οποία προβλέπει ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη θα κινηθεί στο 3,1% το 2026, εξαιτίας της νέας ανόδου στο ενεργειακό κόστος και των πιέσεων στην κατανάλωση και στη βιομηχανική δραστηριότητα. Ο οίκος προειδοποιεί ότι η ευρωπαϊκή οικονομία εισέρχεται σε αυτή τη φάση με σημαντικά ασθενέστερες αντοχές σε σχέση με το 2022, καθώς, τα νοικοκυριά διαθέτουν χαμηλότερα αποθέματα αποταμιεύσεων, τα επιτόκια βρίσκονται ήδη σε υψηλά επίπεδα, ενώ τα δημοσιονομικά περιθώρια στήριξης από τις κυβερνήσεις είναι πλέον περιορισμένα.

Έως και τρεις αυξήσεις βλέπουν οι αναλυτές

Η HSBC εμφανίζεται από τις πιο επιθετικές στις προβλέψεις της, καθώς ενσωματώνει πλέον αυξήσεις επιτοκίων συνολικά κατά 75 μονάδες βάσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, προβλέποντας ουσιαστικά τρεις νέες κινήσεις από την ΕΚΤ. Απο το 2027, αναμένονται ισόποσες μειώσεις επιτοκίων επιστρέφοντας στη ζώνη του 2%.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η ρητορική της ΕΚΤ γίνεται πλέον σαφώς πιο hawkish, με αρκετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων ήδη από το καλοκαίρι. Ο αμερικανικός οίκος θεωρεί πιθανές δύο αυξήσεις επιτοκίων, μία τον Ιούνιο και μία ακόμη τον Σεπτέμβριο, καθώς —όπως αναφέρει— οι πληθωριστικές πιέσεις παύουν να θεωρούνται αποκλειστικά προσωρινές ή περιορισμένες στην ενέργεια.

Από την πλευρά της, η Morgan Stanley προβλέπει αντίστοιχα ότι η ΕΚΤ θα οδηγήσει το επιτόκιο στο 2,5%, εκτιμώντας ότι η μάχη κατά του πληθωρισμού θα διαρκέσει περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι αγορές μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες.

Αναλυτές της Citi, σημειώνουν πως οι αγορές έχουν πλέον «κλειδώσει» το σενάριο δύο ακόμη αυξήσεων επιτοκίων από την ΕΚΤ, τον Ιούνιο ίσως και τον Ιούλιο, παρά την αποκλιμάκωση των τιμών πετρελαίου. Αν και το Brent υποχωρεί και η παραδοσιακή συσχέτιση πετρελαίου–ευρωπαϊκών βραχυπρόθεσμων επιτοκίων έχει εξασθενήσει αισθητά, οι αγορές συνεχίζουν να τιμολογούν πιο επιθετική νομισματική πολιτική. Η εξήγηση βρίσκεται στον φόβο της ΕΚΤ για επίμονες δευτερογενείς πληθωριστικές πιέσεις από τις ζημιές στις ενεργειακές υποδομές και στις εφοδιαστικές αλυσίδες λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.