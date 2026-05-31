Σημάδια σταθερότητας στα «πράσινα» τιμολόγια για τον Ιούνιο

Επανάληψη της εικόνας του Μαΐου ως προς τις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων υποδεικνύουν τα «σήματα» της αγοράς με την χονδρική να κλείνει σε παρόμοια επίπεδα και τις εταιρείες προμήθειας να επιλέγουν να κινηθούν συντηρητικά, προλαμβάνοντας τυχόν μελλοντικές ανοδικές τάσεις στην αγορά.

Την διατήρηση των χρεώσεων στα πράσινα τιμολόγια τον Ιούνιο σε ανάλογα επίπεδα με τον Μάιο προδιαγράφει η διακύμανση της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι τα σήμερα με τον πέμπτο μήνα του έτους να «κλείνει» στα 88,98 ευρώ ανά Μεγαβατώρα έναντι 88,72€/MWh τον Απρίλιο.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, η προσέγγιση των εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να είναι ανάλογη με τον προηγούμενο μήνα ως προς την διαμόρφωση των νέων χρεώσεων με την βασική μεταβλητή της «εξίσωσης» να παραμένει λίγο έως πολύ ίδια.

Βέβαια, όπως συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο κάποιες εταιρείας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας να προχωρήσουν σε επιμέρους αλλαγές και μάλιστα προς τα πάνω, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να αντισταθμίσουν την αναμενόμενη αύξηση των τιμών τους επόμενους μήνες σε συνέχεια της αύξησης της ζήτησης, πράγμα που με την σειρά του αναμένεται να διαμορφώσει νέα επίπεδα ισορροπίας ανάμεσα στην προσφορά και την ζήτηση στην αγορά.

Με αυτά τα δεδομένα, οι χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων για τον Ιούνιο αναμένεται να κινηθούν για μία ακόμη φορά περίπου από 13,5 έως 20,6 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, ενώ η μέση τιμή εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στα 16,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, θα πρόκειται για έναν ακόμη μήνα του 2026 που θα καταγραφεί σχετική σταθερότητας στην αγορά λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας.

Το «κάδρο» παραμένει ίδιο

Σε κάθε περίπτωση, όπως σχολιάζουν πηγές της αγοράς που συνομίλησαν με το insider.gr, η τρέχουσα εικόνα δεν προκαλεί ανησυχία με την σχετική «άσκηση» για τον καθορισμό των νέων χρεώσεων να προσομοιάζει λίγο έως πολύ στην «πεπατημένη» του προηγούμενου μήνα.

Από την μία, η αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα από χρόνο σε χρόνο σε συνδυασμό με την πολλαπλάσια απόδοσή τους συμπιέζουν τις τιμές χονδρικής προς τα κάτω με περισσότερες μηδενικές τιμές να εμφανίζονται κατά τις μεσημεριανές ώρες όταν κορυφώνεται και η παραγωγή των φωτοβολταϊκών.

Από την άλλη, παραμένουν στο ακέραιο οι γενικότερες αβεβαιότητες με την γεωπολιτική αναταραχή στη Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο να μαίνεται αμείωτη, πράγμα που καταλήγει λίγο έως πολύ να «κατασταλάζει» την ίδια γενική «εικόνα», πάνω στην οποία οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας καλούνται να πάρουν αποφάσεις για την εξέλιξη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και επομένως για τις νέες χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων.

Οι καταναλωτές επιμένουν «μπλε»

Ως γνωστόν, τα πράσινα τιμολόγια παραμένουν η κυρίαρχη επιλογή των καταναλωτών, αντιπροσωπεύοντας 57,19% των ελληνικών νοικοκυριών, ήτοι 3.399.199 οικιακούς καταναλωτές σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι και τον Ιανουάριο του 2026.

Την ίδια στιγμή, η γενική τάση παραμένει υπέρ των σταθερών τιμολογίων με τα «μπλε» τιμολόγια να απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της «κινητικότητας» τόσο στους οικιακούς όσο και στους επαγγελματικούς καταναλωτές. Ενδεικτικά, η σταθερή τιμολόγηση με την «μπλε» χρωματική σήμανση έφτασε τα 1.695.697 νοικοκυριά τον Ιανουάριο του 2026 από 867.161 ένα χρόνο πριν με όλες τις εκτιμήσεις να συνηγορούν σε περαιτέρω αύξηση τους μήνες που έχουν μεσολαβήσει μέχρι τα σήμερα.

Μάλιστα, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, οι επιλογές των καταναλωτών επεκτείνονται ακόμη και στα μεγαλύτερης διάρκειας σταθερά τιμολόγια, δηλαδή πέραν της ετήσιας διάρκειας, γεγονός που με την σειρά του επιβεβαιώνει την «επιθυμία» του καταναλωτή να απαλλαγεί από τον βραχνά των αλλεπάλληλων αυξομειώσεων στα βασικά ενεργειακά «commodities», γεγονός που με την σειρά αυξάνει το ρίσκο για υψηλές χρεώσεις από μήνα σε μήνα έως και εκτοξεύοντας τον μηνιαίο λογαριασμό ρεύματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιμονή στα «μπλε» διατηρήθηκε, όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, καθ’ όλη την διάρκεια του 2025 παρά το γεγονός ότι τα κίτρινα τιμολόγια αποδείχθηκαν εν τέλει φθηνότερη επιλογή, όπως αποτυπώνεται σε πρόσφατη ανάλυση του Green Tank. Βέβαια, αυτό συμπληρώνει την παραπάνω διαπίστωση με τον μέσο καταναλωτή να προσανατολίζεται στην πιο «safe» επιλογή χωρίς την πρόθεση για «υπεραναλύσεις» των διακυμάνσεων στα ταμπλό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας ακόμη κι αν στο τέλος της ημέρας δύναται να προκύψει κάποιο ορισμένο θετικό όφελος.

Γιατί «σημειακές» αυξήσεις

Σημειώνεται τέλος ότι το ενδεχόμενο επιμέρους αυξήσεων, όπως προαναφέρθηκε, παραμένει ανάμεσα στις επιλογές των προμηθευτών σε μια προσπάθεια να προλάβουν μελλοντικά «peaks» των τιμών, με την γενική ωστόσο εκτίμηση, προεξάρχοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να κάνει λόγο για «γραμμές άμυνας» της ελληνικής αγοράς που με την σειρά τους περιορίζουν την προοπτική ακραίων τιμών υπό τα σημερινά δεδομένα στο ενεργειακό μίγμα της χώρας και ευρύτερα.

