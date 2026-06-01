Επόμενος «σταθμός» η Ουγγαρία για την Pink Woman

Πλώρη για την αγορά της Ουγγαρίας βάζει η Ιntrafashion Group που αναπτύσσει το δημοφιλές brand Pink Woman. Το σχέδιο της εταιρείας για την ουγγρική αγορά.

Στην περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειάς του προσβλέπει ο ελληνικός όμιλος Intrafashion, με σημαντικό αποτύπωμα στον εγχώριο κλάδο της ένδυσης.

Γνωστός για το αναγνωρισμένο brand Pink Woman αλλά και για την εξαγορά του 100% της εταιρείας αθλητικών ειδών Bodytalk πέρυσι τον Ιούλιο, ο όμιλος βάζει πλώρη για νέες αγορές, προκειμένου να ενισχύσει το διεθνές επιχειρηματικό του αποτύπωμα.

Επόμενος σταθμός η Ουγγαρία

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου που καταχωρήθηκαν πριν από μερικές ώρες στο ΓΕΜΗ, στις αρχές του 2026 η εταιρεία ίδρυσε θυγατρική εταιρεία στην Ουγγαρία με σκοπό την ανάπτυξη εμπορικού δικτύου στην εκεί αγορά.

«Προς της κατεύθυνση της διεθνούς μας ανάπτυξης και προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα κρίσιμο εργαλείο διαχείρισης (και) αποθεμάτων, η διοίκηση της εταιρείας ανακοινώνει, ήδη στο πρώτο τρίμηνο του 2026, την ίδρυση 100% θυγατρικής της εταιρείας στην Ουγγαρία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην οικονομική έκθεση.

Άμεσος δε σκοπός της εταιρείας είναι η απόκτηση δικτύου 35 καταστημάτων σε όλες τις κύριες πόλεις και στα καλύτερα εμπορικά κέντρα στην Ουγγαρία, με στόχο την προοδευτική εισαγωγή του σήματος Pink Woman εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2026.

Η αρχή έγινε από την Ιταλία

Να σημειωθεί εδώ ότι η είσοδος του ομίλου στην ουγγρική αγορά αποτελεί τη δεύτερη προσπάθεια διεθνοποίησής του.

Η εκτός συνόρων επέκταση του ομίλου έχει ήδη ξεκινήσει από τον Απρίλιο του 2025 «πατώντας πόδι» στην αγορά της Ιταλίας, μέσω επέκτασης του brand Pink Woman στην ιταλική αγορά μέσω του ίδιου μοντέλου λιανικής πώλησης αποκλειστικά σε mono-brand καταστήματα.

Στις 15 Απριλίου 2025 άνοιξε το πρώτο κατάστημα Pink Woman στην Ιταλία και δη στην περιοχή Taranto, στο εμπορικό κέντρο Porte Dello Jonio.

Όπως έχει γράψει παλαιότερα το insider.gr, η Ιταλία επελέγη καθώς πρόκειται για μια μεγάλη αγορά που παρουσιάζει ισχυρές προοπτικές. Είναι μια μεσογειακή χώρα με αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με την ελληνική αγορά, ενώ η εγγύτητα των δύο χωρών εμπνέει και μια δόση ασφάλειας στο εν λόγω επιχειρηματικό βήμα.

Μάλιστα, στόχος είναι η δυναμική ανάπτυξη στην ιταλική αγορά να συνεχιστεί.

«Ο όμιλος συνεχίζει το project ανάπτυξης της ιταλικής αγοράς, με αυξανόμενη προσοχή, επιλεκτικότητα ως προς τα καταστήματα και συνεχές monitoring όλων των παραμέτρων της κατανάλωσης», σημειώνεται στην οικονομική έκθεση.

Πωλήσεις άνω των 53,38 εκατ. ευρώ

Στη χρήση 2025 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στο ποσό των 53,38 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 51,5%, ενώ τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης ανήλθαν στο 46,76% του κύκλου εργασιών. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 6,34 εκατ. ευρώ και το περιθώριο καθαρού κέρδους στο 11,9%.

Ο όμιλος παρουσιάζει επίσης πολύ ικανοποιητική κεφαλαιακή διάρθρωση, με την καθαρή θέση να διαμορφώνεται στα 13,4 εκατ. ευρώ και το συνολικό καθαρό δανεισμό στα 5,99 εκατ. ευρώ, ο οποίος αντιστοιχεί στο 44,6% των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου.

Σε επίπεδο εταιρείας – υπό το brand Pink Woman – η χρήση 01/01-31/12/2025 παρουσίασε αύξηση κύκλου εργασιών έναντι του 2024 κατά 5,8%, η οποία, δεδομένης της συνολικής πορείας του κλάδου στην ελληνική αγορά συνδυαζόμενης με την εντεινόμενη αύξηση του εισαγόμενου ανταγωνισμού, οδήγησε σε βελτίωση των μεριδίων αγοράς του brand.

Η αύξηση αυτή του κύκλου εργασιών, έρχεται μετά από τρεις συνεχείς χρονιές αξιοσημείωτων αυξήσεων: 16,6% (2024/2023), 12,9% (2023/2022) και 27,5%(2022 2021) κάτι που ισοδυναμεί με προοδευτική αύξηση πωλήσεων τετραετίας της τάξης του 77,6%.

Σε επίπεδο κερδοφορίας προ φόρων, σημειώθηκε μείωση 22,9%, ήτοι -1,2 εκ. ευρώ έναντι του 2024, παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών και τη βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους. H μείωση αυτή οφείλεται στην αύξηση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης κατά 20,1% και στην επιβάρυνση της χρήσης με αυξημένες συναλλαγματικές διαφορές έναντι της περσινής χρήσης.

Η εταιρεία παρουσιάζει πολύ ικανοποιητική κεφαλαιακή διάρθρωση, με την καθαρή της θέση να διαμορφώνεται στα 11,27 εκατ. ευρώ και το συνολικό καθαρό δανεισμό της στα 5,4 εκατ. ευρώ, ο οποίος και αποτελεί το 48,3% των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Το κεφάλαιο κίνησης ανήλθε σε 10,93 εκατ. ευρώ και παρουσιάζει σημαντική αύξηση κατά 5,24 εκατ. ευρώ έναντι της προηγούμενης χρήσης.

Στα 200 χιλ. ευρώ το τίμημα για την εξαγορά της Bodytalk

Η εταιρεία «BODYTALK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.» εξαγοράστηκε στις 19 Ιουλίου 2025 έναντι ποσού 200 χιλ. ευρώ.

Η επόμενη μέρα

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου «λαμβάνοντας υπόψιν τις διαρκείς γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που συνθέτουν ένα σκηνικό υψηλού ρίσκου για τους προσεχείς (τουλάχιστον) μήνες, η διοίκηση παρακολουθεί με προσοχή τα τεκταινόμενα, προσπαθώντας να διατηρήσει ισχυρή και υγιής οικονομική βάση για τα brands της και τα μοντέλα λειτουργίας της.

Αυτό συνοψίζεται στις κάτωθι κύριες κατευθύνσεις:

Διαρκής ενδυνάμωση της καταναλωτικής εμπειρίας, σε καλύτερα, λειτουργικότερα καταστήματα, με διαρκής βελτιωμένο προϊοντικό μίγμα και υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών (προσωπικό)

Σημαντικές επενδύσεις σε logistics, ενόψει της ανάγκης διαχείρισής αυξανόμενων όγκων και μάλιστα υπό το πλάνο ενοποίησης δραστηριοτήτων για όλα τα brands από τα μέσα του 2026.

Επικέντρωση στη βελτιστοποίηση διαχείρισης και εμπορικής εκμετάλλευσης των αποθεμάτων μας, με στόχο της απελευθέρωση κεφαλαίων «κλειδωμένων σε stock» σε καθαρό cash.

Η νέα εποχή του ομίλου Intrafashion

Η νέα εποχή του ομίλου ξεκίνησε το 2020 όταν ο Δημήτρης Ματεμτζής απέκτησε το 100% των μετοχών της Intrafashion από τον ιδρυτή Παύλο Χατζηπαυλίδη. Σήμερα ο κ. Ματεμτζής ασκεί καθήκοντα προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας.

Η Pink Woman ιδρύθηκε το 2004, έχοντας εδραιώσει τη θέση της ως το μεγαλύτερο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο ελληνικό fast fashion brand. Ο όμιλος Intrafashion διαθέτει κεντρικά γραφεία στην Αθήνα και logistics center στην Καβάλα, απασχολεί πάνω από 600 άτομα προσωπικό, ενώ λειτουργεί σε ένα πλήρως καθετοποιημένο επιχειρησιακό μοντέλο.