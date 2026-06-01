Ιράν: Δύο άνδρες απαγχονίστηκαν σε σχέση με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου

Πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, διαδηλώσεις ξέσπασαν στο Ιράν στα τέλη Δεκεμβρίου σε διαμαρτυρία για την αύξηση του κόστους διαβίωσης.

Οι ιρανικές δικαστικές αρχές προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα στον απαγχονισμό δύο ανδρών που κατηγορούνταν για τη λεηλασία και τον εμπρησμό ενός τεμένους κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλόνισαν τη χώρα τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.

«Ο Μεχρντάντ Μοχαμαντίνια και ο Ασκάν Μαλεκί, οι κύριοι δράστες του εμπρησμού και της καταστροφής ενός τεμένους (στο κέντρο της Τεχεράνης), απαγχονίστηκαν σήμερα το πρωί», ανέφερε ο ιστότοπος των δικαστικών αρχών Mizan Online.

Δεν διευκρινίστηκε η ημερομηνία σύλληψής τους ή η ημερομηνία της δίκης τους.

Πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, διαδηλώσεις ξέσπασαν στο Ιράν στα τέλη Δεκεμβρίου σε διαμαρτυρία για την αύξηση του κόστους διαβίωσης, προτού αυτές μετατραπούν σε μαζικό κύμα διαδηλώσεων που κορυφώθηκε στις 8 και 9 Ιανουαρίου και σε πολλές περιπτώσεις οδήγησαν σε ταραχές.

Η Τεχεράνη απέδωσε αυτές σε «ταραχοποιούς και ένοπλους τρομοκράτες», οι οποίοι θεωρεί ότι υποστηρίζονταν από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, βασικούς εχθρούς του Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τότε να παρέμβει.

«Μπροστά στην απειλή στρατιωτικής επίθεσης από τις ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς, οι ενέργειες αυτών των ατόμων (...) χρησίμευσαν ως πρόσχημα για τη στρατιωτική επιθετικότητα» του Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Mizan.

Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν κοινή επίθεση κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, πυροδοτώντας τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Έκτοτε, οι συλλήψεις και οι εκτελέσεις έχουν αυξηθεί στην Ισλαμική Δημοκρατία, σε συνδυασμό με τον πόλεμο αλλά και με τις διαδηλώσεις στις αρχές του έτους.

Σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως η Διεθνής Αμνηστία, το Ιράν είναι η χώρα με τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό εκτελέσεων στον κόσμο μετά την Κίνα.

Οι αρχές εκτέλεσαν τουλάχιστον 1.639 ανθρώπους το 2025, αριθμό ρεκόρ από το 1989, όπως ανέφεραν πρόσφατα οι μκο Ανθρώπινα Δικαιώματα Ιράν (Iran Human Rights), που εδρεύει στη Νορβηγία, και Μαζί κατά της Θανατικής Ποινής (ECPM).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ