«Ενδεχόμενη παραίτηση Μερτς δε θα ωφελούσε το CDU» εκτιμά η πλειοψηφία των Γερμανών

Φρίντριχ Μερτς / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Το 53% των ερωτηθέντων δεν συμφωνεί με την εκτίμηση ότι η Χριστιανική Ένωση θα ωφελείτο εάν ο Φρίντριχ Μερτς παραιτείτο από τη θέση του καγκελάριου.

Δεν θα ωφελούσε τη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) ενδεχόμενη παραίτηση του Φρίντριχ Μερτς από την καγκελαρία, εκτιμά η πλειοψηφία των Γερμανών, ωστόσο υψηλό παραμένει και το ποσοστό εκείνων που εκφράζουν αντίθετη άποψη, επιβεβαιώνοντας την κρίση που σοβεί στους κόλπους των Χρστιανοδημοκρατών και την αμφισβήτηση στο πρόσωπο του αρχηγού τους.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό του περιοδικού Stern και των τηλεοπτικών σταθμών RTL και n-tv, το 53% των ερωτηθέντων δεν συμφωνεί με την εκτίμηση ότι η Χριστιανική Ένωση θα ωφελείτο εάν ο Φρίντριχ Μερτς παραιτείτο από τη θέση του καγκελάριου. Αντίθετη άποψη εκφράζει το 41%, ενώ ακόμη και μεταξύ των υποστηρικτών των CDU και CSU το 42% πιστεύει ότι η παράταξη θα είχε καλύτερη τύχη με έναν άλλον καγκελάριο. Αντίθετη άποψη εκφράζει το 56%.

Τις τελευταίες εβδομάδες διακινούνται σενάρια για πιθανή αντικατάσταση του Φρίντριχ Μερτς τόσο από την ηγεσία του κόμματός του όσο και από την καγκελαρία, λόγω της περιορισμένης δημοτικότητάς του και των χαμηλών ποσοστών στις δημοσκοπήσεις. Ως πιθανότερος διάδοχος εμφανίζεται μάλιστα ο πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας Χέντρικ Βουστ. Κύκλοι του καγκελάριου απέρριψαν τις εικασίες, κάνοντας λόγο για «τρελά σενάρια».

Σήμερα ο κ. Μερτς έχει προγραμματιστεί να μιλήσει παρουσία του κ. Βουστ σε διημερίδα που διοργανώνεται από την τοπική οργάνωση του CDU στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, τόπο καταγωγής και του ίδιου του καγκελάριου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

