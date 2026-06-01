Μ. Ανατολή: Οι ΗΠΑ πιέζουν Ισραήλ και Λίβανο για νέο σχέδιο εκεχειρίας

Ως πρώτο βήμα, οι ΗΠΑ έχουν προτείνει να σταματήσει η Χεζμπολάχ τις επιθέσεις της εναντίον ισραηλινών εδαφών και το Ισραήλ να αναστείλει τα πλήγματα στην περιοχή της Βηρυτού.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επικοινώνησε το τελευταίο 48ωρο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια προσπάθεια να προωθήσει ένα νέο σχέδιο εκεχειρίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του ιστότοπου Axios που επικαλείται κορυφαίο αμερικανό αξιωματούχο.

Ως πρώτο βήμα, οι ΗΠΑ έχουν προτείνει να σταματήσει η Χεζμπολάχ τις επιθέσεις της εναντίον ισραηλινών εδαφών και το Ισραήλ να αναστείλει τα πλήγματα στην περιοχή της Βηρυτού.

Ο αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο λιβανέζος πρόεδρος Ζοζέφ Αούν εμφανίστηκε πρόθυμος να προωθήσει την πρόταση, ωστόσο ο πρόεδρος του λιβανικού κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ πρέπει πρώτα να σταματήσει τις επιθέσεις του.

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου διέταξε τον στρατό να βομβαρδίσει τα νότια προάστια της Βηρυτού

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι διέταξε τον στρατό να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, καθώς το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο στο νότιο Λίβανο.

«Λόγω των επανειλημμένων παραβιάσεων της εκεχειρίας στον Λίβανο από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ και των επιθέσεων εναντίον των πόλεων και των πολιτών μας, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς διέταξαν τον ισραηλινό στρατό να πλήξει τρομοκρατικούς στόχους» στα νότια προάστια της Βηρυτού, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ