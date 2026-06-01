Γάζα: Δύο νεκροί και 18 τραυματίες από ισραηλινό πλήγμα σε καφενείο

Τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν σήμερα από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε ένα καφενείο της Γάζας, που ήταν γεμάτο με κόσμο, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους.

Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο σχόλιο από την ισραηλινή πλευρά. Η κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, με τη μεσολάβηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δεν κατάφερε να σταματήσει τις ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ και η Χαμάς βρίσκονται σε αδιέξοδο, στις έμμεσες συνομιλίες για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας, που περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης και την απόσυρση του ισραηλινού στρατού.

Το Ισραήλ ελέγχει πάνω από τον μισό θύλακα και η Χαμάς μόνο μια λωρίδα στην ακτή. Το καφενείο που χτυπήθηκε σήμερα βρισκόταν στο έκτακτο λιμάνι της Γάζας, μια πλωτή εξέδρα που επρόκειτο να λειτουργήσει μόνο προσωρινά.

Περίπου 900 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα αφού τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές που δεν κάνουν διαχωρισμό μεταξύ των μαχητών και των πολιτών. Στο ίδιο διάστημα έχουν σκοτωθεί τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες.

Επίθεση με αυτοκίνητο κοντά σε εβραϊκό οικισμό της Δυτικής Όχθης

Δύο ανήλικες Ισραηλινές τραυματίστηκαν απόψε σε επίθεση με αυτοκίνητο κοντά σε μια κοινότητα Εβραίων εποίκων στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσαν οι στρατός και οι υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών.

«Ένας στρατιώτης του ισραηλινού στρατού εξόντωσε τον τρομοκράτη επί τόπου» πρόσθεσε ο στρατός κάνοντας λόγο για επίθεση με αυτοκίνητο στον τομέα των οικισμών Γκους Ετζιόν.

Η υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA), το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, ανέφερε ότι μετέφερε δύο εφήβους σε νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ.

«Οι διασώστες και τα ασθενοφόρα του MDA παρείχαν ιατρική βοήθεια και μετέφεραν στο Ιατρικό Κέντρο Σααρέ Ζεντέκ μια έφηβη 17 ετών, σε σοβαρή κατάσταση, με τραύματα στα άκρα, καθώς και μια νεαρή κοπέλα 15 ετών, που φέρει τραύματα μέτριας σοβαρότητας» ανέφερε η υπηρεσία στην ανακοίνωσή της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ