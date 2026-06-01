ΗΠΑ: Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια συμφωνία

«Το Ιράν θέλει πραγματικά να κάνει μια συμφωνία και αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για τις ΗΠΑ και όσους είναι μαζί μας», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια συμφωνία με τις ΗΠΑ και ότι αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για την Ουάσινγκτον και τους συμμάχους της.

ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας Κυριακής προς σήμερα Δευτέρα, επιφέροντας ένα ακόμη πλήγμα στην ισχύουσα εκεχειρία, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο.

Οι αμερικανικοί αυτοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο ιρανικά συστήματα ελέγχου ραντάρ και drones στην πόλη Γκορούκ και στο νησί Κεσμ στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) με ανάρτηση στο X.

Τα πλήγματα έγιναν σε απάντηση σε «επιθετικές ιρανικές ενέργειες που περιελάμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικανικού drone MQ-1 που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα», ανέφερε η Centcom. Η τελευταία τόνισε ότι αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε συστήματα αεροπορικής άμυνας, έναν επίγειο σταθμό ελέγχου και δύο σημεία ελέγχου drones. Η Centcom πρόθεσε ότι κανένα στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ δεν τραυματίστηκε.

Λίγο μετά την ανακοίνωση αυτή του αμερικανικού στρατού, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της ιρανικής επικράτειας.