Ειδήσεις | Διεθνή

To Κουβέιτ θεωρεί το Ιράν «πλήρως υπεύθυνο» για τις ειδεχθείς που δέχθηκε

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
To Κουβέιτ θεωρεί το Ιράν «πλήρως υπεύθυνο» για τις ειδεχθείς που δέχθηκε
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι στόχευσαν μια βάση που χρησιμοποιείται από τον αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της επικράτειάς του.

Η αεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αναχαίτισε «εχθρικούς» πυραύλους και drones, ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός, με το εμιράτο να αποδίδει τις επιθέσεις αυτές στο Ιράν.

«Όλοι οι ήχοι εκρήξεων είναι αποτέλεσμα των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που αναχαιτίζουν αυτές τις εχθρικές επιθέσεις», ανακοίνωσε ο στρατός με ανάρτηση στο X.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ δήλωσε αργότερα σε ανακοίνωσή του ότι «θεωρεί το Ιράν πλήρως υπεύθυνο για αυτές τις ειδεχθείς επιθέσεις».

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι στόχευσαν μια βάση που χρησιμοποιείται από τον αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της επικράτειάς του, χωρίς να κατονομάσει τη χώρα όπου βρίσκεται η βάση.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KUNA ανέφερε ότι οι σειρήνες ήχησαν σε όλη τη χώρα του Κόλπου, παρά την εκεχειρία που ισχύει μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Την Πέμπτη, το Κουβέιτ ανέφερε μια παρόμοια επίθεση την οποία αργότερα απέδωσε στο Ιράν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να τονίζουν ότι στόχευσαν μια αμερικανική βάση σε αντίποινα για νέες αμερικανικές επιθέσεις στην ιρανική επικράτεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Υποχρεωτική η αναγραφή του μισθού στις αγγελίες εργασίας από τις 7 Ιουνίου - Τι αλλάζει για τους εργοδότες

«Εξοικονομώ»: Πόσα γλιτώνει κάθε χρόνο η Ελλάδα από φυσικό αέριο και πετρέλαιο

Έρχονται 6 παρεμβάσεις τον Ιούνιο για νοικοκυριά και οφειλέτες: Από επιδόματα έως και 240 δόσεις για εξόφληση χρεών

tags:
Κουβέιτ
Ιράν
Μέση Ανατολή
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider