Οριακές διακυμάνσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Ράλι 12% για την EasyJet

Μόνο ο τεχνολογικός κλάδος αντιστέκεται στην ευρύτερη αρνητική τάση.

Μεικτά πρόσημα και ήπιες διακυμάνσεις καταγράφουν στις συναλλαγές της Δευτέρας οι κυριότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να παραμένει επικεντρωμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου τα νέα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν θέτουν σε δοκιμασία την εύθραστη εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε τέλμα.

Διαβάστε ακόμα - Ράλι 3% για το πετρέλαιο εν μέσω ανησυχίας για τη Μέση Ανατολή

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 αποδυναμώνεται κατά 0,22% στις 624,51 μονάδες, με τον τεχνολογικό κλάδο να αντιστέκεται στην ευρύτερη αρνητική τάση, σημειώνοντας άνοδο 0,45%, στον απόηχο της δέσμευσης της ιαπωνικής SoftBank να επενδύσει 45 δισ. στη Γαλλία τα επόμενα πέντε χρόνια για την κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Ο δείκτης Eurostoxx 50 υποχωρεί κατά 0,07% στις 6.049.51 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ενισχύεται οριακά κατά 0,02% στις 25.121 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 βρίσκεται στις 8.186 μονάδες, με οριαά κέρδη 0,06%. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,27% στις μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο καταγράφει κέρδη 0,06% στις 50.068 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο δείκτης IBEX 35 χάνει 0,23% και διαπραγματεύεται στα επίπεδα των 18.320 μονάδων.

Στα ταμπλό των συνεδριάσεων, ράλι άνω του 12% σημειώνει η μετοχή της low cost αεροπορικής εταιρείας EasyJet, μετά την ανακοίνωση πως δεν έχει λάβει καμία προσφορά εξαγοράς από την αμερικανική επενδυτική Castlelake, σημειώνοντας ωστόσο πως «θα εξετάσει οποιαδήποτε πρόταση σε περίπτωση που υποβληθεί».

Στα της Μέσης Ανατολής, ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας Κυριακής προς σήμερα Δευτέρα, επιφέροντας ένα ακόμη πλήγμα στην ισχύουσα εκεχειρία, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο.

Οι αμερικανικοί αυτοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο ιρανικά συστήματα ελέγχου ραντάρ και drones στην πόλη Γκορούκ και στο νησί Κεσμ στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) με ανάρτηση στο X.

Λίγο μετά την ανακοίνωση αυτή του αμερικανικού στρατού, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της ιρανικής επικράτειας.

Ο στρατός του Κουβέιτ, από την πλευρά του, ανακοίνωσε το πρωί ότι αντιμετώπιζε «εχθρική επίθεση» με drones και πυραύλους, τη δεύτερη τέτοια επίθεση που σημειώνεται σε λιγότερο από μία εβδομάδα κατά της χώρας αυτής του Κόλπου.