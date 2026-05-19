Πολιτική | Ελλάδα

Δένδιας για Γενοκτονία των Ποντίων: Η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης είναι στοιχείο εθνικής αυτογνωσίας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Δένδιας για Γενοκτονία των Ποντίων: Η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης είναι στοιχείο εθνικής αυτογνωσίας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Πρόκειται για «ένα από τα μεγάλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας τον 20ο αιώνα», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τα 107 χρόνια από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ υπογράμμισε ότι «τιμάμε τη μνήμη των 353.000 θυμάτων» ενώ ανέφερε ότι πρόκειται για «ένα από τα μεγάλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας τον 20ο αιώνα».

«Τιμάμε παράλληλα», πρόσθεσε, «τη μεγάλη συμβολή των Ποντίων στην οικονομική, πνευματική και κοινωνική ζωή της χώρας, όπως και τη συμμετοχή τους σε όλους τους εθνικούς αγώνες». «Η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης είναι στοιχείο εθνικής αυτογνωσίας και το ελάχιστο χρέος μας», επισήμανε ο κ. Δένδιας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ψηφιακή παγίδα στις εκπρόθεσμες δηλώσεις: Αυτόματα πρόστιμα σε όσους ξεχνούν τις υποχρεώσεις τους

Πότε θα καταβληθεί το νέο επίδομα των 150 ευρώ σε οικογένειες με παιδιά - Οι εισοδηματικοί «κόφτες»

Αντιπολιτευτικοί μπελάδες από τα κομματικά «γεννητούρια» - Σκόνη και θρύψαλα ο ΣΥΡΙΖΑ - Νέοι καβγάδες στο ΠΑΣΟΚ

tags:
Νίκος Δένδιας
Φόρτωση BOLM...
reader insider