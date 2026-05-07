Panathēnea 2026: Το φεστιβάλ που φέρνει επενδυτικά κεφάλαια άνω των 400 δισ. στην Αθήνα

Τα ηχηρά ονόματα της φετινής διοργάνωσης - Τα VCs που έρχονται και ο αντίκτυπος του θεσμού που αναβιώνουν και επαπροσδιορίζει μια ομάδα 10 νέων ανθρώπων.

«Επαναπροσδιορίζοντας το ομώνυμο αρχαίο φεστιβάλ, δημιουργούμε ένα hub που φέρνει σε επαφή όλους αυτούς τους “τρελούς“ από τον κλάδο της τεχνολογίας και του πολιτισμού που φιλοδοξούν να αλλάξουν τον κόσμο». Με τα παραπάνω λόγια και με ιδιαίτερη φρεσκάδα, χάρη στο νεαρό της ηλικίας του, περιέγραψε τα Panathēnea ο Λευτέρης Κατσιαδάκης, ένας εκ των δέκα μελών της ομάδας που αναβίωσε πέρυσι τον αρχαίο θεσμό, δημιουργώντας ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ίσως, τεχνολογικά φεστιβάλ της χώρας.

Με σημαντικούς χορηγούς στο πλευρό του και με μέντορες την Endeavor και τον Lars Rasmussen - τον συνδημιουργό των Google Maps- η συγκεκριμένη ομάδα ανανεώνει το ραντεβού της για τις στις 27-29 Μαΐου στο Ζάππειο Μέγαρο, υποσχόμενη να δημιουργηθεί κάτι ακόμα μεγαλύτερο που θα πολλαπλασιάσει τo “buzz‘ γύρω από το όνομα Ελλάδα.

Τι είναι τα Panathēnea

Για όσους δεν επισκέφτηκαν πέρυσι το φεστιβάλ αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι διαρθρωμένο με τέτοιο τρόπο που στήνει ένα χωριό καινοτομίας στην καρδιά της πόλης, συστήνοντας στους επισκέπτες του όχι μόνο το τεχνολογικό υπόβαθρο της χώρας αλλά και το πολιτιστικό και πολιτισμικό υπογάστριο της πρωτεύουσας, μαζί με τους κρυφούς θησαυρούς του. Κι αυτό γιατί πέρα από την «κεντρική σκηνή» του που βρίθει ομιλιών, παρουσιάσεων, διαγωνισμών αλλά και networking μεταξύ των παριστάμενων, διοργανώνονται απογευματινά sessions με ειδικές θεματικές σε διάφορα σημεία της πόλης και σε κοντινή απόσταση, προσκαλώντας τον επισκέπτη να βιώσει τον αθηναϊκό παλμό. Αυτό μάλιστα, όπως εξήγησαν, οι διοργανωτές του, ήταν κάτι που εντυπωσίασε ιδιαίτερα τους διεθνείς επισκέπτες του φεστιβάλ.

Πέρα από το παραπάνω βέβαια, τα Panathēnea αποτελούν μια από τις σημαντικότερες συγκεντρώσεις της παγκόσμιας επενδυτικής ελίτ που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Γεγονός που επισφραγίζουν και οι αριθμοί. Αρκεί να αναφέρουμε ότι πέρυσι, όπου ήταν η πρώτη χρονιά διοργάνωσής του - οι επισκέπτες (attendees) έφτασαν τις 3.500 χιλιάδες, με τη λίστα των ομιλητών να περιλαμβάνει από τους ιδρυτές του Canva και του Hugging Face, έως την popstar Kesha καθώς και στελέχη των OpenAI, Google, Microsoft και άλλων τεχνολογικών κολοσσών της διεθνούς σκηνής. Οι startups που συμμετείχαν δε, είχαν την ευκαιρία να συνδιαλαγούν με τρανταχτά ονόματα από το χώρο των επενδύσεων ενώ οι επισκέπτες μπορούσαν να περιηγηθούν στα 34 παράλληλα side events που διοργανώθηκαν σε 28 διαφορετικά venues στην Αθήνα.

Startups, τεχνολογικοί κολοσσοί και VC που διαχειρίζονται κεφάλαια άνω των 400 δισ. δολαρίων

Ο πήχης για φέτος, όπως ανέφεραν οι συντελεστές του θεσμού σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου τοποθετείται ακόμα υψηλότερα, Ο αριθμός των attendees αναμένεται να φτάσει τις 10.000 με το 40% αυτών να έχουν ήδη κλείσει την θέση τους. Παράλληλα στο ραντεβού επιχειρηματικότης και τεχνών στο Ζάππειο θα συμμετέχουν και φέτος εκπρόσωποι κορυφαίων επενδυτικών κεφαλαίων, όπως τα Accel (Facebook, Spotify), Sequoia Capital (Apple, OpenAI) και Index Ventures. Όπως διευκρινίστηκε, οι φετινοί συμμετέχοντες διαχειρίζονται κεφάλαια που υπερβαίνουν τα $400 δισ. και έρχονται στην Αθήνα με στόχο τη δικτύωση με το εγχώριο οικοσύστημα, αναζητώντας την επόμενη μεγάλη επενδυτική ευκαιρία σε τομείς αιχμής.

Επιπλέον, όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, όσοι επισκεφτούν το Ζάππειο θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν ομιλίες από ηχηρά όνομα της τεχνολιγκής σκηνής: από ιδρυτές εταιρειών-μονόκερων (unicorns), όπως ο νεότερος δισεκατομμυριούχο της Ευρώπης, Markus Villig της δημοφιλούς πλατφόρμας μετακίνησης Bolt, έως στελέχη της ElevenLabs - εταιρεία ηγέτιδα στο AI audio - αλλά και της Deel εταιρεία με αποτίμηση που εκτινάχθηκε στα 12 δισ. δολάρια σε χρόνο πρωτοφανή. Αντίστοιχα, την εφετινή διοργάνωση θα πλαισιώσουν ανώτατα στελέχη από τους κολοσσούς OpenAI, NVIDIA, Google και Microsoft, καταθέτοντας γνώση αλλά και εργασιακές εμπειρίες από εταιρείες που έχουν καταφέρει να αναμορφώσουν τον κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες.

Όλα τα παραπάνω θα πλαισιωθούν από 70 και πλέον παράλληλες εκδηλώσεις, από εξειδικευμένα workshops για AI, Fintech και Ρομποτική, μέχρι night runs και προβολές σε θερινούς κινηματογράφους.

Το πολιτιστικό σκέλος

Όσο για το καλλιτεχνικό σκέλος της διοργάνωσης θα εστιάσει στον κινηματογράφο και στη μουσική με παρουσίες που ξεχωρίζουν όπως αυτή του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Barry Jenkins (Moonlight, 2016), ο οποίος θα μοιραστεί την εμπειρία του στη σκηνοθεσία και παραγωγή κινηματογράφου.

Να σημειωθεί ότι η μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία ξεκίνησε από μερικούς νέους ηλικίας 22-24 ετών, οι οποίοι γνωρίστηκαν στα αµφιθέατρα του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και μέσα από συνεργασίες σε φοιτητικά projects και επιχειρηµατικές ιδέες, έχτισαν τις σχέσεις που οδήγησαν στη δηµιουργία των Panathenea.

Σήμερα, αποτελούν θεσμό που υποστηρίζεται από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με Μεγάλους Χορηγούς όπως οι Aegean Airlines και Εθνική Τράπεζα για δεύτερη συνεχή χρονιά, καθώς και οι ΔΕΗ, Kaizen Gaming και Mastercard. Παράλληλα, η διοργάνωση υλοποιείται με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ.