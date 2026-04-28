CNL: Μειωμένα κέρδη και έσοδα το 2025

Μειωμένα έσοδα και κέρδη σε σχέση με την παρελθούσα χρήση κατέγραψε το 2025 η CNL Capital, μείωση όμως που εκτιμάται ως συγκυριακή.

Η επενδυτική δραστηριότητα ήταν μειωμένη, με αποτέλεσμα μια ελαφρά υποχώρηση στα μεγέθη του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της. Συγκεκριμένα, το 2025 η CNL CAPITAL κάλυψε 19 νέες εκδόσεις ομολογιακών δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (2024: 30 νέες εκδόσεις), επενδύοντας το συνολικό

ποσό των €11,05 εκατ. (2024: €13,3 εκατ.). Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του 2025, καταγράφηκαν 23 λήξεις ομολογιακών δανείων (2024: 26 λήξεις). Ως αποτέλεσμα, η Εταιρεία στις 31/12/2025 διατηρούσε ένα χαρτοφυλάκιο 35 ενεργών επενδύσεων συνολικής αξίας €10.622.481 (31/12/24: 39 επενδύσεις συνολικής αξίας €11.495.594).

Παράλληλα, αν και διατηρήθηκε υψηλή χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, η αποδοτικότητα τους ήταν χαμηλότερη λόγω μείωσης των επιτοκίων. Ως αποτέλεσμα, τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας μειώθηκαν κατά 17% κι ανήλθαν σε €1.593.183 (2024: €1.925.159). Τα συνολικά έξοδα της Εταιρείας επιβαρύνθηκαν από τον τετραπλασιασμό των έκτακτων εξόδων ανάπτυξης της νέας δραστηριότητας της Εταιρείας, με αποτέλεσμα να παρουσιάσουν αύξηση κατά 4% και να ανέλθουν σε €1.097.326 (2024: €1.050.257).

Συνεπώς, τα κέρδη προ προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο για τη χρήση 2025 μειώθηκαν κατά 43% κι ανήλθαν σε €495.857, (2024: €874.902). Οι προβλέψεις για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες μειώθηκαν κατά 52% κι ανήλθαν σε €192.702 (2024: €402.478), καθώς με την ωρίμανση των νομικών ενεργειών, αποτυπώθηκε η τελική αρνητική επίδραση ήδη καταγεγραμμένων δυσμενών πιστωτικών γεγονότων.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το 2025 η κερδοφορία προ φόρων της CNL CAPITAL μειώθηκε κατά 36% κι ανήλθε σε €303.155 (2024: €472.424). Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν μείωση κατά 35% κι ανήλθαν σε €248.004 (2024: €380.364). Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή για τη χρήση 2025 διαμορφώνονται

σε €0,3373 (2024: €0,5164).

Η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας (NAV/Share) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε σε €11,28 (31/12/2024: €11,24)

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω κερδοφορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της CNL CAPITAL προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα διεξαχθεί στις 28 Μάιου 2025, την καταβολή συνολικού καθαρού ποσού €220.380,00, ήτοι €0,280918 καθαρό μέρισμα ανά μετοχή και το οποίο με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές (50.310) που κατέχει σήμερα η εταιρεία και οι οποίες εξαιρούνται κατά νόμο της καταβολής του μερίσματος, αντιστοιχεί σε καθαρό μέρισμα €0,30 ανά μετοχή.

Δεδομένου ότι τον Δεκέμβριο του 2025 καταβλήθηκε προσωρινό μέρισμα συνολικού ύψους €110.251,50 (ήτοι €0,15 ανά μετοχή, κατόπιν της προσαύξησης που αναλογεί στις 49.490 ίδιες μετοχές), προτείνεται η καταβολή του υπολειπόμενου καθαρού ποσού €110.128,50, το οποίο αντιστοιχεί επίσης σε €0,15 ανά μετοχή

(λαμβάνοντας υπόψη την προσαύξηση από τις 50.310 ίδιων μετοχές που κατέχει σήμερα η Εταιρεία), με την καταβολή του να τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι το 2025 ήταν η κατεξοχήν χρονιά υλοποίησης του στρατηγικού πλάνου επέκτασης της CNL CAPITAL στην αγορά του factoring μέσω θυγατρικής της εταιρείας. Το ιδιαίτερα απαιτητικό αυτό εγχείρημα που περιλαμβάνει τόσο την αδειοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος της μοναδικής μη τραπεζικής εταιρείας factoring, όσο και τη δημιουργία μιας εντελώς νέας αυτοματοποιημένης πλατφόρμας (fintech), βαίνει στην ολοκλήρωση του κι η εταιρεία αναμένεται να ξεκινήσει τις εργασίες της κατά τους αμέσως επόμενους μήνες, με άμεσο θετικό αντίκτυπο για τη CNL CAPITAL ήδη από τη χρήση 2026.

Όπως σχολίασε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Νίκος Χλωρός: “Οι οικονομικές επιδόσεις της CNL CAPITAL κατά το 2025 δεν μας ικανοποίησαν, όμως η υστέρηση οφείλεται σε συγκυριακούς παράγοντες οι οποίοι ήδη βλέπουμε να υποχωρούν. Είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία της CNL CAPITAL κατά το προσεχές μέλλον, αλλά ακόμα περισσότερο είμαστε πεπεισμένοι για τις ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικέςτης τα επόμενα χρόνια’.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Παναγιώτης Λέκκας συμπλήρωσε: ‘’Η πολυπλοκότητα της υλοποίησης του νέου μας εγχειρήματος στο χώρο του factoring, οδήγησε σε καθυστερήσεις σε σχέση με το αρχικό μας χρονοδιάγραμμα, όμως πολύ σύντομα η νέα μας εταιρεία θα προσφέρει μια ανατρεπτική λύση δημιουργίας ρευστότητας, η οποία συνδιάζει την υψηλή τεχνολογία με το πελατοκεντρικό πνεύμα της CNL CAPITAL κι είμαστε βέβαιοι πως θα αγκαλιαστεί από την αγορά’.