Συμφωνία 6 δισ. δολαρίων για LNG στην Αλβανία μεταξύ Venture Global και Aktor LNG

Στην υπογραφή μίας «ιστορικής συμφωνίας» προχώρησαν η Αλβανία, η Venture Global και η Aktor LNG USA με αντικείμενο 20ετή σύμβαση προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ η δέσμευση αυτή, ύψους 6 δισ. δολαρίων «ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή».

I was honored to travel to Tirana to advance @POTUS’ energy agenda and join PM @ediramaal to participate in a signing ceremony of a historic deal between Albania, Venture Global and Aktor LNG USA on a 20-year U.S. LNG agreement. This $6B commitment strengthens energy security—and… — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) April 28, 2026

«Είχα την τιμή να ταξιδέψω στα Τίρανα για να προωθήσω την ενεργειακή ατζέντα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και να συναντηθώ με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα, προκειμένου να συμμετάσχω στην τελετή υπογραφής μιας ιστορικής συμφωνίας», αναφέρει.

«Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αλβανία και η Ελλάδα συνεργάζονται, αυτή η περιοχή είναι πιο συνδεδεμένη, πιο ασφαλής και πιο ευημερούσα», τόνισε στην ανάρτηση.