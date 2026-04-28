Συμφωνία 6 δισ. δολαρίων για LNG στην Αλβανία μεταξύ Venture Global και Aktor LNG

«Αυτή η δέσμευση ύψους 6 δισ. δολαρίων ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια -και την εθνική ασφάλεια- σε ολόκληρη την περιοχή», τόνισε η κ. Γκιλφόιλ.

Στην υπογραφή μίας «ιστορικής συμφωνίας» προχώρησαν η Αλβανία, η Venture Global και η Aktor LNG USA με αντικείμενο 20ετή σύμβαση προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ η δέσμευση αυτή, ύψους 6 δισ. δολαρίων «ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή».

«Είχα την τιμή να ταξιδέψω στα Τίρανα για να προωθήσω την ενεργειακή ατζέντα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και να συναντηθώ με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα, προκειμένου να συμμετάσχω στην τελετή υπογραφής μιας ιστορικής συμφωνίας», αναφέρει.

«Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αλβανία και η Ελλάδα συνεργάζονται, αυτή η περιοχή είναι πιο συνδεδεμένη, πιο ασφαλής και πιο ευημερούσα», τόνισε στην ανάρτηση.

