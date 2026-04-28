Ένα deal ανάμεσα σε Spotify και Peloton που ενδιαφέρει όσους γυμνάζονται

Η Spotify επεκτείνει τη δραστηριότητά της, πέρα από τη μουσική και τα podcast, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε τη Δευτέρα μια νέα συνεργασία στον χώρο του fitness με την Peloton Interactive.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι συνδρομητές του Spotify Premium, στις περισσότερες από τις αγορές που δραστηριοποιείται η εταιρεία, θα αποκτήσουν πρόσβαση σε περισσότερα από 1.400 μαθήματα της Peloton, ενσωματώνοντας περιεχόμενο γυμναστικής απευθείας στο υπάρχον οικοσύστημα ήχου και βίντεο της Spotify.

Η προσφορά περιλαμβάνει ασκήσεις ενδυνάμωσης, pilates, γιόγκα, διαλογισμό και άλλα.

«Καθώς συνεχίζουμε να χαράσσουμε την πορεία μας στην ευεξία, η συνεργασία μας με την Spotify είναι απλώς η τελευταία μας κίνηση για να επεκτείνουμε την εμβέλειά μας και να εξασφαλίσουμε νέες ροές εσόδων μέσω μιας απαράμιλλης εμπειρίας, του περιεχομένου και της διδασκαλίας», δήλωσε ο Dion Camp Sanders, επικεφαλής εμπορικός διευθυντής της Peloton.

Καμία από τις δύο εταιρείες δεν αποκάλυψε τους οικονομικούς όρους, αλλά η συνεργασία αποτελεί ένδειξη των στρατηγικών προτεραιοτήτων και των δύο εταιρειών.

Για την Spotify, η κίνηση αντιπροσωπεύει μια βαθύτερη επέκταση στην ευεξία που θα προσελκύσει περισσότερους χρήστες και θα φέρει έσοδα από διαφορετική πηγή πέραν της κύριας δραστηριότητας μουσικής και podcast. Το περιεχόμενο γυμναστικής διατηρεί τους χρήστες στην πλατφόρμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και δημιουργεί ευκαιρίες για συνδρομές, διαφημίσεις και ροές εσόδων που βασίζονται σε δημιουργούς, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Το Spotify δήλωσε ότι περισσότερες από 150 εκατομμύρια λίστες αναπαραγωγής γυμναστικής είναι ήδη ενεργές παγκοσμίως, με σχεδόν το 70% των χρηστών Premium να αναφέρουν ότι γυμνάζονται σε μηνιαία βάση.

«Η γυμναστική είναι μια φυσική επέκταση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ήδη το Spotify σήμερα- για να παρακινηθούν, να χαλαρώσουν και να ανανεωθούν», δήλωσε εκπρόσωπος του Spotify στο CNBC.

Η Spotify δημιουργεί, επίσης, ένα ευρύτερο οικοσύστημα δημιουργών γύρω από τη γυμναστική πέρα από την Peloton, καθώς συνεργάζεται με «παίκτες» του fitness όπως οι Yoga With Kassandra, Caitlin K’eli Yoga, Sweaty Studio και Chloe Ting οι οποίοι μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν τη συνεργασία μέσω υφιστάμενων εργαλείων, οπως το Πρόγραμμα Συνεργατών του Spotify.

Για την Peloton, η συμφωνία επιταχύνει τη στροφή της από ένα μοντέλο που βασίζεται στο hardware προς μια διανομή περιεχομένου υψηλού περιθωρίου κέρδους. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Peter Stern, δήλωσε ότι η συμφωνία υπηρετεί επίσης, τις φιλοδοξίες του για διεθνή επέκταση.

«Το Spotify παρέχει μια παγκόσμια σκηνή για τους εκπαιδευτές μας, στην οποία έχουν πλέον τη δυνατότητα να συναντήσουν εκατοντάδες εκατομμύρια συνδρομητές του Spotify Premium», δήλωσε ο Stern στο CNBC.

Αξιοποιώντας την απήχηση του Spotify, η Peloton κερδίζει προβολή χωρίς να αναγκάζει τους χρήστες να αγοράζουν τον εξοπλισμό της ή να γίνουν συνδρομητές στην αυτόνομη εφαρμογή της.