Μητσοτάκης για Βασιλίσσης Όλγας: «Ένα όραμα δεκαετιών σήμερα έχει γίνει πραγματικότητα»

Η αναμορφωμένη Βασιλίσσης Όλγας αποτελεί έναν ήρεμο δημόσιο χώρο που συνδέει τον Εθνικό Κήπο και τον Κήπο του Ζαππείου με το Ιερό του Ολυμπίου Διός.

Τα έργα ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας, που αποτελούν μέρος ευρύτερων πολεοδομικών παρεμβάσεων για τη διαμόρφωση αρχαιολογικής - πολιτιστικής ζώνης μήκους 4 χιλιομέτρων και συνολικής έκτασης 15.000 στρεμμάτων στην Αθήνα, επισκέφτηκε το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ένα όραμα δεκαετιών, που αφορούσε ουσιαστικά ένα σημαντικό τμήμα της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της πρωτεύουσας, σήμερα έχει γίνει πραγματικότητα», δήλωσε ο πρωθυπουργός στο τέλος της επίσκεψής του. «Εντυπωσιάζομαι από την ποιότητα των εργασιών και από την πολύ μεγάλη πολιτιστική σημασία που το έργο αυτό έχει για την ανάδειξη της Αθήνας, για τους κατοίκους της, αλλά και για τα εκατομμύρια των επισκεπτών της», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον διευθύνοντα σύμβουλο της «Ανάπλαση Δημόσιων Χώρων Α.Ε» Χρόνη Ακριτίδη για τις εργασίες που υλοποιήθηκαν σε έκταση 28.360 τετραγωνικών μέτρων και τον σχεδιασμό για την ανάδειξη των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν.

Όπως υπογραμμίζουν πηγές, η αναμορφωμένη Βασιλίσσης Όλγας αποτελεί έναν ήρεμο δημόσιο χώρο που συνδέει τον Εθνικό Κήπο και τον Κήπο του Ζαππείου με το Ιερό του Ολυμπίου Διός, τερματίζοντας αφενός σε απόσταση λίγων μέτρων από τον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου - Αποστόλου Παύλου, ο οποίος οδηγεί στην Ακρόπολη, και αφετέρου πολύ κοντά στο Παναθηναϊκό Στάδιο και στον λόφο του Αρδηττού.

Η ανάπλαση ενισχύει επίσης το πράσινο στο κέντρο της Αθήνας, καθώς φυτεύθηκαν 160 δέντρα και 8.500 καλλωπιστικά φυτά, βελτιώνει την ασφάλεια μέσω της τοποθέτησης σχεδόν 270 φωτιστικών σωμάτων και ιστών, και διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση για ΑμεΑ σε όλη την έκταση του πεζοδρόμου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκαλύφθηκαν σημαντικές αρχαιότητες, που χρονολογούνται από τον 4ο αιώνα π. Χ. έως τα βυζαντινά χρόνια, και θα αποδοθούν στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πρωτεύουσας έως τις αρχές του 2027 με τρόπο που θα αναδεικνύει τη σημασία τους.

Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση του πρωθυπουργού:

«Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που, όπως είπε και η κ. υπουργός, ένα όραμα δεκαετιών, που αφορούσε ουσιαστικά ένα σημαντικό τμήμα της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της πρωτεύουσας, σήμερα έχει γίνει πραγματικότητα.

Περιηγήθηκα σήμερα στη νέα Βασιλίσσης Όλγας και πραγματικά εντυπωσιάζομαι από την ποιότητα των εργασιών και από την πολύ μεγάλη πολιτιστική σημασία που το έργο αυτό έχει για την ανάδειξη της Αθήνας, για τους κατοίκους της, αλλά και για τα εκατομμύρια των επισκεπτών της.

Θέλω να συγχαρώ και πάλι όλους όσοι εργάστηκαν για το έργο αυτό, την προηγούμενη Δημοτική Αρχή η οποία το εκκίνησε, την "Ανάπλαση Α.Ε." και το υπουργείο Πολιτισμού που εργάστηκαν συστηματικά για την ολοκλήρωσή του.

Χαίρομαι που και η νυν Δημοτική Αρχή, έστω και με κάποια καθυστέρηση, διότι δεν υποστήριξε το έργο όταν αυτό σχεδιάστηκε, αναγνωρίζει τη σημασία του.

Και βέβαια, θέλω να τονίσω για το ζήτημα της κυκλοφορίας των οχημάτων ότι η κατεύθυνση την οποία έχουμε συζητήσει με το Υπουργείο Μεταφορών -και θα υπάρχουν ανακοινώσεις πολύ σύντομα- είναι ότι για τρεις μήνες ο δρόμος μπορεί να δοθεί πιλοτικά στην κυκλοφορία των οχημάτων, έτσι ώστε να δούμε πώς αντιδρά η πόλη και κυρίως να διαπιστώσουμε αν αυτή η κυκλοφορία των οχημάτων βοηθάει ή επιβαρύνει τελικά την κίνηση στο κέντρο.

Το βασικό μας μέλημα πάντα είναι η υποστήριξη των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, τα οποία έχουν τη δυνατότητα σήμερα να περνούν από τον δρόμο αυτόν. Οπότε, πολύ σύντομα θα ξέρουμε και ποια θα είναι η τελική μας θέση σχετικά με την κυκλοφορία των οχημάτων στον δρόμο αυτό.

Ο δρόμος αυτός, όμως, δεν είναι πρωτίστως δρόμος για τα οχήματα. Αυτό θα έλεγα ότι είναι ο συμπληρωματικός ρόλος του δρόμου αυτού. Όσοι [...] έχουν επισκεφθεί αυτή την εντυπωσιακή ανάπλαση, πιστεύω ότι θα εντυπωσιαστούν και θα αξιολογήσουν πολύ θετικά την ολοκλήρωση αυτού του εξαιρετικά σημαντικού έργου για την πρωτεύουσά μας».

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη από την πλευρά της ανέφερε: «Ένα όραμα για την Αθήνα, που χρονολογείται από τον 19ο αιώνα, που πήρε σάρκα και οστά από τη δεκαετία του '90 και εξής, σήμερα είναι πια πραγματικότητα.

Με την πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας αποδίδεται στην πόλη ένα τμήμα της, το οποίο αναδεικνύει την Αθήνα στη μακρά ιστορική της διάρκεια, καθώς συνδέει τον αρχαιολογικό χώρο του Ολυμπιείου με το Ζάππειο, με τον Εθνικό Κήπο και με όλα τα ευρήματα, τα οποία εντοπίζονται διάσπαρτα στην περιοχή. Είναι η διαφυγή προς τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και τον Παρθενώνα.

Με τον Κωστή Μπακογιάννη, όταν ήταν δήμαρχος, ξεκινήσαμε το έργο αυτό, κ. Πρόεδρε, μέσω της "Ανάπλαση Α.Ε.", προκειμένου να αποδοθεί στον Αθηναίο πολίτη ένας δρόμος περιπάτου και αναψυχής, και με την αρχαία σημασία της λέξης.

Είναι πολύ σημαντικό που σήμερα, με τη δική σας παρουσία, επιβεβαιώνεται και επισφραγίζεται αυτό το οποίο ήταν στο σχεδιασμό της πόλης από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα και σας ευχαριστούμε πολύ».