Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Οι μισθοί στην Ελλάδα δεν θα αυξηθούν, εάν δεν βελτιωθεί η παραγωγικότητα

Τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΕΒ μιλώντας στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Την πάγια θέση του πως οι μισθοί στην Ελλάδα συνδέονται άρρηκτα με την ενίσχυση της παραγωγικότητας εξέφρασε εκ νέου ο πρόεδρος του ΣΕΒ και επικεφαλής του ομίλου Bespoke Holdings, Σπύρος Θεοδωρόπουλος.

Μιλώντας το μεσημέρι της Πέμπτης στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ που πραγματοποιείται στους Δελφούς έως τις 25 Απριλίου, ο κ. Θεοδωρόπουλος χαρακτήρισε μύθο την πεποίθηση πως η αύξηση της παραγωγικότητας συνδέεται με την αύξηση των ωρών απασχόλησης και επανέλαβε την ανάγκη βελτίωσης της παραγωγικότητας.

«Τα τελευταία χρόνια τρέξαμε με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στην Ελλάδα. Το ΑΕΠ αυξήθηκε και η ανεργία μειώθηκε. Αυτό που πρέπει όλοι να καταλάβουμε είναι ότι μόνο με την παραγωγικότητα θα αυξηθεί το ΑΕΠ και άρα θα αυξηθούν και οι μισθοί, είναι ο μοναδικός τρόπος. Οι μισθοί στην Ελλάδα δεν θα αυξηθούν, εάν δεν βελτιωθεί η παραγωγικότητα. Δεν μπορούμε να πάμε μακριά εάν δεν αυξήσουμε την παραγωγικότητα», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρόπουλος, αναγνωρίζοντας πως «μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας δεν βγάζει εύκολα τον μήνα».

«Μεγάλη πληγή στην Ελλάδα η συναρμοδιότητα των υπουργείων»

Κληθείς στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΕΒ να περιγράψει τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να «τρέξει» η χώρα μας, χαρακτήρισε ως μια από τις μεγαλύτερες «πληγές» για την Ελλάδα τη συναρμοδιότητα των υπουργείων. «Για να κάνουμε ένα βήμα χρειαζόμαστε άδειες από 2-3 υπουργεία. Ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα πρέπει να μειωθεί. Για κάθε νέο υπουργείο που θα ιδρύεται, θα πρέπει να καταργούνται 2-3 άλλα υπουργεία», σημείωσε χαρακτηριστικά. «Στη χώρα δεν έχουμε υπουργείο Βιομηχανίας αλλά δεν γκρινιάζουμε», τόνισε μάλιστα.

«Για τη χαμηλή παραγωγικότητα στην Ελλάδα ευθύνονται οι επιχειρήσεις και ο δημόσιος τομέας, όχι οι εργαζόμενοι», επανέλαβε ο κ. Θεοδωρόπουλος, εκφράζοντας την ανάγκη οι επιχειρήσεις να επιταχύνουν τις επενδύσεις με έμφαση στην καινοτομία και την ανάληψη ρίσκου.

«Τι σημαίνει παραγωγικότητα; Να κάνουμε την ίδια δουλειά που κάναμε χθες με λιγότερους πόρους ή να κάνουμε περισσότερη δουλειά με τους ίδιους πόρους», υποστήριξε, μεταξύ άλλων.

«Στο DNA της Ελλάδας οι μικρές επιχειρήσεις»

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΕΒ χαρακτήρισε πρόβλημα στην Ελλάδα το μέγεθος των επιχειρήσεων.

«Και φορολογικά κίνητρα να δίδονται, εμείς δεν προχωράμε σε συγχωνεύσεις. Είναι στο DNA της Ελλάδας οι μικρές επιχειρήσεις. Ο καθένας θέλει να είναι αρχηγός», εξήγησε χαρακτηριστικά, επαναδιατυπώνοντας την ανάγκη για συνέργειες μεταξύ του επιχειρείν.