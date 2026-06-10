Χρηματιστήριο Αθηνών: Πιέσεις λόγω Μέσης Ανατολής - «Βαρίδι» οι αποκοπές μερισμάτων ΕΤΕ και Eurobank

Με το ενδιαφέρον των επενδυτών να στρέφεται ξανά στην αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, και με «βαρίδι» τα μερίσματα των ΕΤΕ και Eurobank, ο Γενικός Δείκτης κινείται πτωτικά.

Έχοντας υπεραποδώσει έναντι των ευρωπαϊκών αγορών τις προηγούμενες ημέρες, και με το ενδιαφέρον των επενδυτών να στρέφεται ξανά στην αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας κινείται την Τετάρτη πτωτικά.

Μετά το κλείσιμο των αγορών χθες, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν «αμυντικά πλήγματα» κατά του Ιράν, ως απάντηση στην κατάρριψη στρατιωτικού ελικοπτέρου κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «πρέπει να απαντήσουν» στην επίθεση, αν και τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη εξακολουθούν να εκπέμπουν μηνύματα ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν ότι η τελευταία αυτή κλιμάκωση απειλεί την εύθραυστη κατάπαυση πυρός που επιτεύχθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και υπενθυμίζει τον διαρκή κίνδυνο διαταραχών στις ενεργειακές προμήθειες και στις παγκόσμιες εμπορικές οδούς. Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι οι τιμές του πετρελαίου αντέδρασαν σχετικά ήπια στη νέα κλιμάκωση του πολέμου στον Κόλπο, με άνοδο προς τα 92 δολάρια το βαρέλι. Οι επενδυτές έχουν δείξει το τελευταίο διάστημα σκεπτικισμό απέναντι στις δηλώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, με αποτέλεσμα η αποδυνάμωση της εκεχειρίας να μην αποτελεί ιδιαίτερη έκπληξη για τις αγορές.

Το ενδιαφέρον στρέφεται, πέρα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, και στα στοιχεία του αμερικανικού πληθωρισμού, τα οποία ανακοινώνονται σήμερα και ενδέχεται να επηρεάσουν τις προσδοκίες για τη συνεδρίαση της Fed την επόμενη εβδομάδα. Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ για τον Μάιο αναμένεται αυξημένος, καθώς το κόστος του πολέμου με το Ιράν μεταφέρεται σχετικά γρήγορα στους καταναλωτές. Όπως εξηγεί η UBS, οι επιπτώσεις των σημερινών στοιχείων στη νομισματική πολιτική θα εξαρτηθούν από το κατά πόσο θα παρατηρηθούν αυξήσεις τιμών και σε κατηγορίες που δεν σχετίζονται με την ενέργεια, κάτι που προς το παρόν δεν θεωρείται πιθανό. Οι πολιτικές επιπτώσεις, πάντως, είναι ήδη ορατές και πιθανόν έχουν επηρεάσει τόσο τη δασμολογική πολιτική όσο και τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ευρώπης κινούνται επιφυλακτικά, με οριακά κέρδη 0,10% σε Φρανκφούρτη και Λονδίνο και 0,40% στο Παρίσι.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.370,63 μονάδες με απώλειες 0,63%, κινούμενος σε αρνητικό έδαφος από την έναρξη της συνεδρίασης.

Πτωτικά και ο δείκτης των τραπεζών, που υποχωρεί 1,74% στις 2.662,63μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχωρίζουν οι απώλειες 2,85% και 1,73% για τις ΕΤΕ και Eurobank αντίστοιχα, οποίες σήμερα κόβουν μέρισμα. Ακολουθεί η Alpha Bank στο -1,56%, η Τρ. Πειραιώς στο -1,23%, ενώ μικρότερες απώλειες καταγράφουν και η Optima (-0,88%) και Τρ. Κύπρου (-0,26%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:2 με 26 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 51 σε αρνητικό και 72 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 11,16 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 1,61 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές στη ΔΕΗ.