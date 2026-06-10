Bank of America: Οι γεωπολιτικές εντάσεις συντηρούν την ανησυχία για το φυσικό αέριο

Aν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προχωρήσουν σε νέες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των αποθεμάτων, οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται να ενταθούν ακόμη περισσότερο ενόψει του χειμώνα.

Παρά τις σημαντικές διαταραχές στις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τη Μέση Ανατολή, οι διεθνείς τιμές φυσικού αερίου παραμένουν αισθητά χαμηλότερες από τα επίπεδα της ενεργειακής κρίσης του 2022 και υποαποδίδουν σε σχέση με το πετρέλαιο Brent. Σύμφωνα με νέα ανάλυση της Bank of America, η αύξηση της παραγωγής LNG στις ΗΠΑ και τον Καναδά έχει αντισταθμίσει σχεδόν το μισό των απωλειών που προκάλεσαν οι περιορισμοί στις εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή τους τελευταίους μήνες.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στον αυξημένο αριθμό δεξαμενόπλοιων LNG που παραμένουν στη θάλασσα, σε επίπεδα που συνήθως παρατηρούνται μόνο πριν από τη χειμερινή περίοδο. Η κατάσταση οφείλεται τόσο στα φορτία που έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο όσο και στις μεγαλύτερες διαδρομές που ακολουθούν πλέον οι εξαγωγές από τις ΗΠΑ προς την Ασία. Παράλληλα, χώρες όπως το Κουβέιτ εξακολουθούν να προμηθεύονται LNG από το Κατάρ, ενώ το Ομάν παραμένει εκτός των άμεσων επιπτώσεων της σύγκρουσης λόγω της γεωγραφικής του θέσης.

Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις της κρίσης καταγράφονται στην Ασία, καθώς περισσότερο από το 80% των εξαγωγών LNG του Κατάρ κατευθυνόταν προς τις ασιατικές αγορές. Η Ινδία έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να αντικαταστήσει τις χαμένες ποσότητες, ωστόσο άλλοι μεγάλοι καταναλωτές αναγκάζονται είτε να στραφούν σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως ο άνθρακας, είτε να περιορίσουν τη ζήτησή τους. Η Κίνα, μάλιστα, έχει μειώσει τόσο τις εισαγωγές πετρελαίου όσο και LNG, συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, η αυξημένη χρήση άνθρακα και η ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές βοηθούν να περιοριστούν οι πιέσεις στην αγορά φυσικού αερίου. Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η πιθανή εμφάνιση ενός ισχυρού φαινομένου El Niño θα μπορούσε να προκαλέσει ένα ιδιαίτερα θερμό, ξηρό και με χαμηλή ένταση ανέμων καλοκαίρι στην Ευρώπη, αυξάνοντας τις ανάγκες για ενέργεια και περιορίζοντας την παραγωγή από αιολικά πάρκα.

Παρά τη σχετική σταθερότητα των τιμών, η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Τα αποθέματα φυσικού αερίου παραμένουν περίπου 9% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2022 και 15% κάτω από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Η Bank of America διατηρεί την πρόβλεψή της για τιμή 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα στο ολλανδικό συμβόλαιο TTF στο δ’ τρίμηνο του 2026, επισημαίνοντας ότι ο κίνδυνος περαιτέρω ανόδου παραμένει αυξημένος. Ειδικά εάν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προχωρήσουν σε νέες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των αποθεμάτων, όπως η πρόσφατη επιδότηση σχεδόν 1 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε η Ολλανδία, οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται να ενταθούν ακόμη περισσότερο ενόψει του χειμώνα.