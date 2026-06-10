Πακιστάν: Aεροπορικές επιδρομές στα σύνορα με το Αφγανιστάν - 26 νεκροί

Το Πακιστάν ισχυρίστηκε σήμερα ότι σκότωσε 26 άτομα που συνδέονται με τους Πακιστανούς Ταλιμπάν σε αεροπορικές επιδρομές κατά μήκος των συνόρων του με το Αφγανιστάν.

Το Πακιστάν ισχυρίστηκε σήμερα ότι σκότωσε 26 άτομα που συνδέονται με τους Πακιστανούς Ταλιμπάν σε αεροπορικές επιδρομές τις οποίες χαρακτήρισε «ακριβείς και σταθμισμένες» κατά μήκος των συνόρων του με το Αφγανιστάν, αφού η Καμπούλ δήλωσε νωρίτερα ότι τα πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν σε τρεις αφγανικές επαρχίες στοίχισαν τη ζωή σε 13 αμάχους, εκ των οποίων 11 παιδιά.

Τουλάχιστον άλλοι 14 άνθρωποι, όλοι τους παιδιά και γυναίκες, τραυματίστηκαν στις επιθέσεις αυτές που παραβίασαν τον εναέριο χώρο του Αφγανιστάν με βομβαρδισμούς σε σπίτια αμάχων στις επαρχίες Κουνάρ, Χοστ και Πακτίκα, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ.

Το Πακιστάν δήλωσε ότι οι «σταθμισμένες επιθέσεις» κατά μήκος του συνόρου Πακιστάν-Αφγανιστάν ήταν η απάντηση στο πρόσφατο κύμα ένοπλων επιθέσεων στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

«Με βάση αξιόπιστες πληροφορίες, έγινε επιλεκτική στοχοθέτηση κρησφύγετων και στρατόπεδων με ακρίβεια», έγραψε στο Χ ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν Αταουλάχ Ταράρ.

«Τέσσερις στόχοι καταστράφηκαν ολοσχερώς, περιλαμβανομένου ενός κέντρου εκπαίδευσης, ενός κρησφύγετου και μιας κρυψώνας πυρομαχικών», πρόσθεσε.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι παρέχει καταφύγιο σε ενόπλους που, όπως υποστηρίζει, σχεδιάζουν επιθέσεις στο Πακιστάν.

Οι ένοπλες επιθέσεις στο Πακιστάν έχουν τετραπλασιαστεί από το 2022, σύμφωνα με την ACLED, που συλλέγει πληροφορίες για τα επεισόδια πολιτικής βίας και τις διαδηλώσεις στο Αφγανιστάν. Αυτή ήταν η χρονιά που οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία στη χώρα.

Οι Ταλιμπάν αρνούνται τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι η ένοπλη δράση στο Πακιστάν είναι εσωτερικό ζήτημα της χώρας.

Τα πλήγματα αυτά είναι τα πιο πολύνεκρα στο Αφγανιστάν εδώ κι εβδομάδες.

Η αναζωπύρωση της βίας ανάμεσα στους δύο πρώην συμμάχους απειλεί να διαταράξει μια μακρά αναστολή των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ισλαμαμπάντ και την Καμπούλ.

Είχε αποκατασταθεί σχετική ηρεμία στα σύνορα των δυο κρατών έπειτα από σποραδικές συγκρούσεις που οδήγησαν στα τέλη Φεβρουαρίου στο ξέσπασμα ανοικτού πολέμου ανάμεσα στις δυο χώρες.

Τον Μάρτιο οι δύο χώρες ξεκίνησαν διάλογο με στόχο την αποκλιμάκωση των εντάσεων με την Κίνα να επιχειρεί να διαμεσολαβήσει για την επίτευξη σχετικής συμφωνίας.

Τουλάχιστον 372 αφγανοί άμαχοι σκοτώθηκαν στις εχθροπραξίες μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης Μαρτίου, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ που είχε δοθεί στη δημοσιότητα στα μέσα του Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ