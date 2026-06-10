Ρωσία: Καταδικάζει το σχέδιο της ΕΕ για ανάπτυξη πολεμικών πλοίων στη Μεσόγειο

Η Ρωσία καταδίκασε την απόφαση της ΕΕ να επιτρέψει σε πολεμικά πλοία της ΕΕ στη Μεσόγειο να επιθεωρούν πλοία που υπάρχουν υποψίες ότι μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο.

Η Ρωσία καταδίκασε σήμερα την απόφαση της ΕΕ να επιτρέψει σε πολεμικά πλοία της ΕΕ στη Μεσόγειο να σταματούν και να επιθεωρούν ξένα πλοία για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι ανήκουν σε έναν "σκιώδη στόλο" που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο και είπε ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα νομικά και άλλα μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τα πλοία αυτά.

Η ΕΕ δήλωσε προχθές, Δευτέρα, ότι διεύρυνε την εντολή της Επιχείρησης IRINI, της ναυτικής αποστολής της στη Μεσόγειο η οποία είχε αρχικά συσταθεί προκειμένου να επιβάλει εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ στη Λιβύη.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα είπε πως αυτή [η απόφαση] συνιστά απειλή για τη θαλάσσια ασφάλεια και κατηγόρησε την ΕΕ ότι εκφοβίζει πολιτικά πλοία.

Είπε πως δεν υπάρχει στο διεθνές δίκαιο τέτοιο πράγμα όπως "σκιώδης στόλος" και ότι ο όρος αυτός είναι "πολιτική επινόηση" της ΕΕ.

"Η ανάπτυξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση πλοίων της ναυτικής επιχείρησης IRINI που έχουν αναπτυχθεί στη Μεσόγειο προκειμένου να επιθεωρούν ή να κατασχέσουν, όπως λένε τώρα, πλοία που μεταφέρουν πετρελαϊκά προϊόντα θα αποτελούσε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου", είπε η Ζαχάροβα σε συνέντευξη Τύπου.

"Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να χρησιμοποιήσουμε το πλήρες πολιτικό, νομικό οπλοστάσιο και άλλα εργαλεία στη διάθεσή μας προκειμένου να προστατεύσουμε τη θαλάσσια ασφάλεια και τα νόμιμα συμφέροντα των μεταφορικών εταιριών και των πλοιοκτητών", είπε.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ είπε επίσης πως ο νέος γύρος κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρόκειται να επιτύχει τους στόχους του και ότι η Μόσχα θα ανταποδώσει.

Η Ρωσία είναι "εξαιρετικά ανήσυχη" από τη νέα κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και απευθύνει έκκληση για "αυτοσυγκράτηση", δήλωσε ακόμη η Μαρία Ζαχάροβα.

"Καλούμε τις πλευρές σε αυτοσυγκράτηση και άμεση παύση των ένοπλων επιθέσεων", υπογράμμισε, μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι έθεσε στο στόχαστρο βάσεις των ΗΠΑ στον Κόλπο σε αντίποινα για τα πλήγματα της Ουάσινγκτον εναντίον ιρανικών στόχων κατά μήκος του Στενού του Ορμούζ.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε εξάλλου ότι η συνεργασία με τη Συρία αναπτύσσεται πολύ ενεργά και ότι η Μόσχα συζητάει με τη Δαμασκό μια "πιθανή αναμόρφωση" των στρατιωτικών εγκαταστάσεών της στη Συρία.

Η εκδίωξη, τον Δεκέμβριο 2024, του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, στενού συμμάχου της Ρωσίας, ήγειρε ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της ρωσικής αεροπορικής βάσης Χμεϊμίμ στη Λαττάκεια και των ναυτικών εγκαταστάσεών της στην Ταρτούς. Έκτοτε όμως η Μόσχα έχει οικοδομήσει σχέσεις με τον Άχμεντ αλ Σαρά, πρώην διοικητή των ανταρτών και νυν πρόεδρο της Συρίας.

"Η ρωσοσυριακή συνεργασία αναπτύσσεται πολύ ενεργά", είπε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με φερόμενα σχέδια για δημιουργία κόμβου επιμελητειακής υποστήριξης στην Ταρτούς για τη διανομή προϊόντων που εισάγονται από τη Ρωσία σε όλη τη Συρία.

"Μέσα στο πλαίσιο των επαφών με τους Σύρους εταίρους, το θέμα της στρατιωτικής παρουσίας της Ρωσίας στη Συρία συζητιέται επίσης, περιλαμβανομένου του πλαισίου μιας πιθανής αναδιαμόρφωσης της λειτουργίας των ρωσικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων".

Οι βάσεις στη Συρία είναι αναπόσπαστο τμήμα της στρατιωτικής παρουσίας της Ρωσίας σε όλο τον κόσμο: η ναυτική βάση της Ταρτούς είναι ο μοναδικός κόμβος επισκευής και επανεφοδιασμού των ρωσικών πολεμικών πλοίων στη Μεσόγειο, ενώ η Χμεϊμίμ είναι σημαντικός σταθμός για τη στρατιωτική και μισθοφορική δραστηριότητα στην Αφρική.

Η Ρωσία επενέβη στρατιωτικά στη Συρία το 2015 και υποστήριξε τον Άσαντ στον εμφύλιο πόλεμο. Το Ρόιτερς μετέδωσε το 2024 ότι η Ρωσία απέσυρε δυνάμεις από τις γραμμές του μετώπου στη βόρεια Συρία και από άλλες θέσεις στα όρη όπου κυριαρχεί η κοινότητα των Αλεβιτών στην οποία ανήκει η οικογένεια Άσαντ, όμως δεν θα εγκατέλειπε τις μεσογειακές βάσεις της στη Χμεϊμίμ και την Ταρτούς.

Η Μόσχα υποστήριξε τη Συρία από τα πρώτα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου και έχει αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της το 1944 καθώς η Δαμασκός επιδίωξε να αποδιώξει τη γαλλική αποικιοκρατική διακυβέρνηση. Η Δύση θεωρούσε επί μακρόν τη Συρία δορυφόρο της Σοβιετικής Ένωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ