Πεντακόσιες κλίνες ανακουφιστικής φροντίδας θα αναπτυχθούν στην επικράτεια σε νοσοκομεία, ξενώνες

Οι κλίνες αυτές θα βρίσκονται και σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές (νοσοκομεία και ξενώνες) και η πρώτη δημόσια δομή της Αττικής θα ανακοινωθεί άμεσα.

Νέα εποχή εγκαινιάζεται στην Ελλάδα αναφορικά με την ανακουφιστική φροντίδα των ασθενών με χρόνια, σοβαρά και απειλητικά νοσήματα που βρίσκονται σε τελικό στάδιο- για τους οποίους μέχρι τώρα η χώρα μας δεν διέθετε ουσιαστικά καμία δημόσια δομή. Με την υλοποίηση του εθνικού σχεδίου δράσης μετά από πολλές καθυστερήσεις που κρατούσαν τη χώρα μας ουραγό στην ανακουφιστική φροντίδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλάζει η εικόνα και το επίπεδο της παροχής φροντίδας για όλους τους ασθενείς που χρήζουν ανακουφιστικής φροντίδας.

Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε το ΙΣΝ υπάρχουν περίπου 120.000 ασθενείς που χρήζουν ανακουφιστικής φροντίδας στην Ελλάδα, με τον Δημήτρη Πρωτόγερο, «ψυχή» του εγχειρήματος να εξηγεί ότι χρειαζόμαστε συνολικά 500 κλίνες δημόσιες και ιδιωτικές οι οποίες θα αναπτυχθούν μέσα σε νοσοκομεία και ξενώνες, ενώ επικουρικά θα υπάρχουν και οι υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον και τα κέντρα ημερήσιας νοσηλείας. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο εθνικό σχέδιο δράσης για την ανακουφιστική φροντίδα το οποίο μετά από πολλές καθυστερήσεις υλοποιείται καλύπτοντας ένα διαχρονικό θεσμικό κενό της χώρας μας.

Μοντέλο την πρότυπη δομή Γαλιλαία

Το μοντέλο που πρόκειται να υιοθετηθεί είναι της μοναδικής πρότυπης δομής που λειτουργεί στην Ελλάδα της Γαλιλαίας, που την ίδρυσε ο Μητροπολίτης Μεσογαίας, η οποία φιλοξενεί τον ασθενή για ένα διάστημα ημερών, εκπαιδεύει τον ίδιο και τον συγγενικό του περίγυρο, με ειδικά εκπαιδευμένους υγειονομικούς γιατρούς και φροντιστές και μετά, ο ασθενής μεταβαίνει στο σπίτι του για κατ’ οίκον νοσηλεία.

Άμεσα ανακοινώνεται η πρώτη δημόσια δομή της Αττικής,εκτός κέντρου

Όπως επισημαίνουν από το υπουργείο Υγείας ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους και την γενική γραμματέα δημόσιας υγείας Χριστίνα Κράββαρη, η πρώτη δημόσια δομή hospice που θα λειτουργήσει στην Αττική έχει εξασφαλιστεί μέσω μεγάλης ιδιωτικής δωρεάς και θα ανακοινωθεί μέσα στο προσεχές δεκαπενθήμερο, ενώ θα βρίσκεται εκτός του κέντρου της Αθήνας.

Αυτή τη στιγμή όπως εξηγεί ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ουσιαστικά η Αττική καλύπτει τις ανάγκες της μόνο μέσα σ’ ένα νοσοκομείο το Σπηλιοπούλειο ενώ πρότυπο ανακουφιστικής φροντίδας θεωρείται η Γαλιλαία.

Το Προεδρικό Διάταγμα και οι Υπουργικές Αποφάσεις που θα καθορίσουν το πλήρες πλαίσιο με το οποίο θα λειτουργήσει η ανακουφιστική φροντίδα στην πατρίδα μας περιγράφουν όλες τις αυστηρές προδιαγραφές, που απαιτούνται ώστε να αναπτυχθούν κλίνες hospices (ανακουφιστικής φροντίδας) στα νοσοκομεία και ξενώνες οι οποίοι θα φιλοξενούν για ένα μικρό χρονικό διάστημα τον ασθενή. Παράλληλα περιγράφουν και όλες τις προϋποθέσεις για την εκπαίδευση των γιατρών, πώς θα δίνεται η ειδικότητα της ανακουφιστικής φροντίδας και πώς θα εκπαιδεύονται και οι λοιποί υγιεινοί μικροί.

Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης

Ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εξηγεί ότι ενδεικτικά στη Θεσσαλονίκη θα αναπτυχθούν 40 κλίνες ανακουφιστικής φροντίδας στο Θεαγένειο νοσοκομείο και τέσσερις (4) παιδιατρικές κλίνες στο παιδιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, καθώς τα παιδιά ο στόχος είναι να γίνεται η φροντίδα κυρίως στο σπίτι μαζί με την οικογένεια, με το παιδί να ανήκει στο σπίτι με τους γονείς του και η θέση του να μην είναι σε ένα νοσοκομείου. «Υπάρχει ολόκληρος οδικός χάρτης για το πόσες κλίνες θα αναπτυχθούν σε κάθε νοσοκομείο και πού θα γίνουν οι ξενώνες» προσθέτει ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ για τις ιδιωτικές δομές

Αναφορικά με τις ιδιωτικές δομές ανακουφιστικής φροντίδας που θα δημιουργηθούν, το εθνικό σχέδιο δράσης με το προεδρικό διάταγμα και τις υπουργικές αποφάσεις περιλαμβάνουν και τους συγκεκριμένους ελέγχους μέσω των οποίων οι δομές αυτές θα αποκτούν σύμβαση με τον ΕΟΠΠΥ. Το εθνικό σχέδιο δράσης είχε ξεκινήσει να υλοποιείται το 2019 και ο νόμος για την ανακουφιστική φροντίδα ψηφίστηκε το 2022, αλλά μεσολάβησε η πανδημία του κορονοϊού, με συνέπεια η χώρα μας που διαχρονικά υστερούσε σε αυτόν τον τομέα να μείνει ακόμα πιο πίσω.