Ζελένσκι: Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν ρωσική πολεμική βιομηχανία και διυλιστήριο

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν επίσης δύο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή Βλαντίμιρ, πρόσθεσε με ανάρτησή του στο Telegram ο ουκρανός πρόεδρος.

Η Ουκρανία χτύπησε πολεμική βιομηχανία στο Τσιμπαξάρι με ουκρανικής κατασκευής πυραύλους ⁠cruise Flamingo την χθεσινή νύκτα, καθώς και διυλιστήριο πετρελαίου στο Κουιμπίσεφ, στην περιοχή της Σαμάρα, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν επίσης δύο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή Βλαντίμιρ, πρόσθεσε με ανάρτησή του στο Telegram ο ουκρανός πρόεδρος.

Ταυτόχρονα, το στρατιωτικό επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν το τάνκερ West Horizon του σκιώδους ρωσικού στόλου στην Μαύρη Θάλασσα.

Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας υπερψήφισε τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2026 ανοίγοντας τον δρόμο για αμυντικές δαπάνες σε ύψος ρεκόρ.

Το νομοσχέδιο υπερψηφίσθηκε από 242 βουλευτές (η απαιτούμενη πλειοψηφία ήταν 226). Ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός προβλέπει δαπάνες ύψους 1,56 τρισεκατομμυρίου χρίβνια (34,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων) για την άμυνα και την ασφάλεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ