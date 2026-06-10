Πιλότος της Air Canada πετούσε χρόνια με πλαστό δίπλωμα

Ο Geoffrey Wall συνελήφθη την 1η Ιουνίου, αφότου είχε πιλοτάρει περισσότερες από 900 διεθνείς και εσωτερικές πτήσεις από το 2009 έως το 2025.

Πρώην πιλότος της Air Canada είναι αντιμέτωπος με δίωξη καθώς, όπως ανακαλύφθηκε, είχε παρουσιάσει πλαστό δίπλωμα για να εργάζεται. Πετούσε σχεδόν 17 χρόνια, πριν γίνει αντιληπτή η απάτη.

Ο Geoffrey Wall συνελήφθη την 1η Ιουνίου, αφότου είχε πιλοτάρει περισσότερες από 900 διεθνείς και εσωτερικές πτήσεις από το 2009 έως το 2025, χωρίς να έχει ποτέ λάβει το κατάλληλο δίπλωμα ή να ολοκληρώσει τις υποχρεωτικές εξετάσεις.

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