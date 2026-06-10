Ειδήσεις | Διεθνή

Πιλότος της Air Canada πετούσε χρόνια με πλαστό δίπλωμα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πιλότος της Air Canada πετούσε χρόνια με πλαστό δίπλωμα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ο Geoffrey Wall συνελήφθη την 1η Ιουνίου, αφότου είχε πιλοτάρει περισσότερες από 900 διεθνείς και εσωτερικές πτήσεις από το 2009 έως το 2025.

Πρώην πιλότος της Air Canada είναι αντιμέτωπος με δίωξη καθώς, όπως ανακαλύφθηκε, είχε παρουσιάσει πλαστό δίπλωμα για να εργάζεται. Πετούσε σχεδόν 17 χρόνια, πριν γίνει αντιληπτή η απάτη.

Ο Geoffrey Wall συνελήφθη την 1η Ιουνίου, αφότου είχε πιλοτάρει περισσότερες από 900 διεθνείς και εσωτερικές πτήσεις από το 2009 έως το 2025, χωρίς να έχει ποτέ λάβει το κατάλληλο δίπλωμα ή να ολοκληρώσει τις υποχρεωτικές εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το ChatGPT δείχνει εκλογές το 2027 - Σενάρια για νέο ανασχηματισμό - Ο ένας ψάχνει τον άλλον στον ΣΥΡΙΖΑ

ΟΤΕ: Η επόμενη μέρα της Telekom φέρνει AI στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο

Τι αλλάζει με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες - Ποιοι εξοφλούν και ποιοι θα ζητούν αναδρομικά

tags:
Air Canada
Αεροπορικές εταιρείες
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider