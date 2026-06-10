Τσάπαλος: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στις νέες φορολογικές ρυθμίσεις για τα υβριδικά

«Προφανώς, λαμβάνουμε υπόψιν όλες τις αντιδράσεις και τις ιδέες και τις προτάσεις και για όλες τις διατάξεις που βρίσκονται σε αυτό το πολυνομοσχέδιο. Είμαστε ανοικτοί για διορθώσεις ή βελτιώσεις» τόνισε ο Όμηρος Τσάπαλος

«Προφανώς, λαμβάνουμε υπόψιν όλες τις αντιδράσεις και τις ιδέες και τις προτάσεις και για όλες τις διατάξεις που βρίσκονται σε αυτό το πολυνομοσχέδιο. Είμαστε ανοικτοί για διορθώσεις ή βελτιώσεις» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8, για το νέο φορολογικό καθεστώς στα υβριδικά αυτοκίνητα, που προκάλεσε αντιδράσεις.

«Φυσικά και δεν το αποκλείουμε» είπε ο κ. Τσάπαλος ως προς το ενδεχόμενο να γίνουν διορθώσεις.

«Αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη διάταξη, όπως και όλος ο νόμος που βρίσκεται σε διαβούλευση, είναι αναρτημένη στη δημόσια πλατφόρμα, όπου ο κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει τα σχόλια και τις προτάσεις του και τα συλλέγουμε όλα αυτά και όταν έρθει η ώρα της κατάθεσης του νομοσχεδίου για συζήτηση και ψήφιση στο Κοινοβούλιο, τότε θα παρουσιαστεί και το τελικό και πιο τελειοποιημένο κείμενο» συμπλήρωσε.

Σημείωσε ακόμη, ότι τα κίνητρα δεν εξαλείφονται. «Αναπροσαρμόζονται με την συγκεκριμένη διάταξη, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις σύγχρονες συνθήκες και τις δημοσιονομικές αλλά και τις συνθήκες διείσδυσης των συγκεκριμένων οχημάτων στην αγορά. Είναι άλλη αγορά προ δέκα ετών ή προ πέντε ετών και άλλη αγορά πλέον. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια διείσδυση σημαντική των συγκεκριμένων οχημάτων στην αγορά. Όπως και να έχει όμως, εδώ είμαστε να ακούσουμε, να διαβάσουμε, να αξιολογήσουμε και όταν έρθει η ώρα της νομοθέτησης να παρουσιάσουμε τη βέλτιστη δυνατή διάταξη» εξήγησε ο κ. Τσάπαλος.

Σε σχέση με την εξέλιξη που έχει να κάνει με την αυστηροποίηση του πλαισίου για βιαιοπραγίες εναντίον εφοριακών, επισήμανε καταρχήν ότι είναι απολύτως καταδικαστέες και ότι «δεν πρέπει να περιμένουμε αυτή τη διάταξη προκειμένου να καταδικάζουμε τέτοιου είδους κινήσεις και πράξεις απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους στην ουσία και είναι δημόσιοι λειτουργοί, οι οποίοι μέσω των ελεγκτικών μηχανισμών και του έργου που κάνουν καθημερινά σε όλη την Ελλάδα και αθόρυβα πολλές φορές, έχουν ως αποτέλεσμα να επιστρέφουν στην κοινωνία εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, μειώνοντας τη φοροδιαφυγή».

«Υπήρξε ένα περιστατικό πριν λίγες ημέρες στην Καλαμάτα, αν δεν κάνω λάθος. πέραν όμως από αυτό, υπήρχε εξ αρχής μία σκέψη αυστηροποίησης του πλαισίου και για αυτό το λόγο ανακοινώθηκε γενικότερα αυστηροποίηση του λεγομένου ποινολόγιου από την ΑΑΔΕ ακόμα και για επιχειρήσεις οι οποίες φοροδιαφεύγουν.

Υπάρχει η πρόβλεψη πλέον για κλείσιμο έως 10 ημέρες αναλόγως της βαρύτητας και της έντασης της παράβασης και εφόσον υποτροπιάσει ο επιχειρηματίας. Υπάρχουν επίσης πιο αυστηρές ποινές σε εκείνες τις εταιρείες οι οποίες παράγουν παράνομα λογισμικά και πειραγμένες ταμειακές, αν μπορώ να το πω όσο γίνεται πιο λαϊκά, όπου εκεί προβλέπεται μέχρι και κλείσιμο έως 24 μήνες. Όπως επίσης υπάρχει και η αυστηροποίηση ποινών για εκείνες τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τέτοια παράνομα λογισμικά. Εκεί προβλέπεται κλείσιμο έως και 12 μήνες. Γενικότερα, πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν ότι υπάρχει ένας πολύ υψηλός βαθμός συμμόρφωσης των επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα όσον αφορά τη φοροδιαφυγή.

Δεν γίνεται την ώρα που η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων και των ανθρώπων κυρίως της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, συμμορφώνονται και με την κάρτα εργασίας και με τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές και γενικότερα με το πνεύμα του νόμου, να υπάρχουν διάφοροι πονηρούληδες μειοψηφία, οι οποίοι συνεχίζουν όχι απλά να φοροδιαφεύγουν, αλλά να χρησιμοποιούν και εξελιγμένες μορφές φορολογικής παραβατικότητας, όπως είναι τα πειραγμένα λογισμικά, για να αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους εις βάρος και του κράτους αλλά και των πελατών τους. Γιατί, τους πελάτες τους πρωτίστως κλέβουν όταν δεν αποδίδουν τους φόρους για τις αποδείξεις ή τον ΦΠΑ. Και τους πελάτες πέραν από το κράτος. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτά θα ισχύσουν άμεσα, μέσα στο επόμενο διάστημα για να προλάβουμε και την τουριστική σεζόν και να μπορέσουμε να μειώσουμε όσο γίνεται περισσότερο αυτά τα φαινόμενα» ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών.

Καταλήγοντας, σημείωσε σχετικά με την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού από τα 1250 ευρώ στα 1600, ότι αφορά τόσο οφειλές προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και εν γένει το δημόσιο, όσο και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα, κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί πολύ και το ρωτούν πολίτες, Άρα, θα ισχύσει και γι’ αυτούς το 1600 και για οφειλές προς τράπεζες από τον επόμενο μήνα.

«Μόλις ψηφιστεί, καλώς εχόντων των πραγμάτων, από τον επόμενο μήνα ξεκινάμε, μπορεί και τέλος Ιουνίου» ανέφερε.