Καραβίας (Eurobank): Η διαφοροποίηση ως «δίχτυ ασφαλείας» στην ανάπτυξη

Στη διαφοροποίηση ως βασικό εργαλείο για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ ανάπτυξης και ανθεκτικότητας εστίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, περιγράφοντας τη στρατηγική του ομίλου σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Όπως ανέφερε, μιλώντας σε πάνελ του 11ο Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, η προσέγγιση της τράπεζας αναπτύσσεται σε δύο διακριτούς αλλά συμπληρωματικούς άξονες. Τη γεωγραφική διασπορά και τη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων. Σε επίπεδο αγορών, η Eurobank έχει ήδη διαμορφώσει ένα σχετικά ισορροπημένο μοντέλο, με λιγότερο από το 50% των εσόδων να προέρχεται από την Ελλάδα, περίπου το 35% από την Κύπρο και το 15% από τη Βουλγαρία. Η κατανομή αυτή, όπως σημείωσε, περιορίζει τη συγκέντρωση κινδύνου, ενώ τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των επιμέρους οικονομιών λειτουργούν αντισταθμιστικά σε περιόδους αστάθειας.

Ενδεικτικά, η μικρότερη συμμετοχή του τουριστικού κλάδου στο ΑΕΠ της Βουλγαρίας και η διαφοροποίηση στο ενεργειακό της μείγμα — με σημαντική συμβολή της πυρηνικής ενέργειας — διαμορφώνουν ένα διαφορετικό προφίλ έκθεσης σε σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο. Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι εξωγενείς παράγοντες, όπως οι εξελίξεις στις αγορές ενέργειας, επηρεάζουν συνολικά τις οικονομίες, η διαφοροποίηση αυτή ενισχύει τη συνολική ανθεκτικότητα του ομίλου.

Σε δεύτερο επίπεδο, η Eurobank επιδιώκει τη σταδιακή μετατόπιση του επιχειρηματικού της μοντέλου πέραν της παραδοσιακής τραπεζικής. Όπως ανέφερε ο κ. Καραβίας, σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων εξακολουθεί να προέρχεται από τις κλασικές τραπεζικές εργασίες, ωστόσο ο στόχος του business plan έως το 2028 είναι η ενίσχυση της συμβολής δραστηριοτήτων όπως το wealth management και οι ασφαλιστικές εργασίες.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο όμιλος έχει ήδη προχωρήσει σε στοχευμένες κινήσεις. Στην Κύπρο απέκτησε τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της αγοράς, ενώ πρόσφατα ανακοίνωσε την επανένταξη της Eurolife στον όμιλο — μιας εταιρείας που είχε αποεπενδυθεί κατά την περίοδο της κρίσης. Παράλληλα, υλοποιείται εκτεταμένος μετασχηματισμός της θέση του ομίλου στο Λουξεμβούργο, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας.

Στο διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των δεσμών με την Ινδία, με την Κύπρο να προβάλλεται ως βασικός κόμβος διασύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως σημείωσε, οι δύο χώρες διατηρούν ιστορικούς δεσμούς και κοινό θεσμικό υπόβαθρο, ενώ η αγγλική αποτελεί κοινή γλώσσα επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παράλληλα, η Κύπρος έχει αναπτύξει ισχυρό οικοσύστημα επαγγελματικών υπηρεσιών και διαθέτει εμπειρία στη φιλοξενία διεθνών εταιρειών.

Καθοριστικής σημασίας είναι και το γεγονός ότι Κύπρος και Ινδία μοιράζονται νομικό σύστημα βασισμένο στο αγγλοσαξονικό δίκαιο (common law), με την Κύπρο — μαζί με την Ιρλανδία — να αποτελεί τη μόνη χώρα της ΕΕ με αυτό το χαρακτηριστικό. Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank προχωρά στο άνοιγμα γραφείου στη Μουμπάι - σε εκδήλωση στην οποία αναμένεται να παραστεί και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας - ενώ παράλληλα ενεργοποιεί στην Ελλάδα το ινδικό σύστημα πληρωμών UPI, σε συνεργασία με την NPCI International, καθιστώντας τη χώρα την πρώτη στην Ευρώπη όπου θα είναι δυνατές διασυνοριακές συναλλαγές μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Καραβίας, οι δύο άξονες διαφοροποίησης συγκλίνουν στη δημιουργία μιας πιο «αμυντικής» δομής, ικανής να απορροφά εξωτερικούς κραδασμούς και να στηρίζει την ανάπτυξη σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας.

Συμπληρωματικά, αναφέρθηκε και στη μεταβολή του προφίλ κινδύνου για το τραπεζικό σύστημα, επισημαίνοντας ότι πέραν των παραδοσιακών κινδύνων — όπως η ρευστότητα και ο πιστωτικός κύκλος — αυξάνεται η επίδραση εξωγενών παραγόντων, ιδίως γεωπολιτικών και τεχνολογικών. Όπως τόνισε, η ανθεκτικότητα των τραπεζών και των οικονομιών δεν εξαρτάται πλέον μόνο από τα οικονομικά τους μεγέθη, αλλά και από τη δυνατότητα προσαρμογής σε ένα σύνθετο και ασταθές διεθνές περιβάλλον.