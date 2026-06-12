Ακαθάριστα οικόπεδα: Παράταση έως 22 Ιουνίου για καθαρισμούς και δηλώσεις – Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Παράταση έως τις 30 Ιουνίου λαμβάνουν οι καθαρισμοί οικοπέδων και η υποβολή δηλώσεων στο Εθνικό Μητρώο, με τους ιδιοκτήτες να έχουν πλέον επιπλέον χρόνο για να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες ενέργειες πυροπροστασίας.

Μικρή παράταση έως τις 22 Ιουνίου λαμβάνουν ο καθαρισμός οικοπέδων και η υποβολή της σχετικής δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου, ύστερα από απόφαση που ελήφθη μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας την Παρασκευή. Την παράταση ανακοίνωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς μιλώντας στην ΕΡΤ.

Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας της 15ης Ιουνίου και δίνει επιπλέον χρόνο σε ιδιοκτήτες, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπέδων να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες εργασίες απομάκρυνσης της ξερής βλάστησης και των λοιπών εύφλεκτων υλικών, καθώς και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση συμμόρφωσης στο Εθνικό Μητρώο.

Στην απόφαση συνεκτιμήθηκαν οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων εβδομάδων, αλλά και η ανάγκη να δοθεί πρόσθετος χρόνος ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των καθαρισμών και των δηλώσεων ενόψει της κορύφωσης της αντιπυρικής περιόδου.

Τα στοιχεία του Υπουργείου δείχνουν ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 350.000 δηλώσεις καθαρισμού οικοπέδων, αριθμός που υπολείπεται αισθητά των περσινών επιδόσεων για την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόσταση σε σύγκριση με το πρώτο έτος εφαρμογής του μέτρου, δηλαδή το 2024, όταν οι δηλώσεις είχαν φτάσει περίπου τις 800.000.

Τα δεδομένα αυτά αποτέλεσαν έναν ακόμη παράγοντα που λήφθηκε υπόψη κατά την αξιολόγηση της κατάστασης, καθώς στόχος είναι να ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο δυνατό μέρος των καθαρισμών πριν από την είσοδο της χώρας στην πιο επικίνδυνη φάση της αντιπυρικής περιόδου.

Πώς υποβάλλεται η δήλωση καθαρισμού

Οι πολίτες καλούνται να ανταποκριθούν στη νέα προθεσμία και να προχωρήσουν στον καθαρισμό των οικοπέδων. Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού, οι υπόχρεοι θα πρέπει να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Στη συνέχεια επιλέγουν το ακίνητο για το οποίο υποβάλλεται η δήλωση, συμπληρώνουν τα απαιτούμενα στοιχεία και δηλώνουν ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες καθαρισμού σύμφωνα με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις.

Με την οριστική υποβολή καταχωρίζεται η δήλωση στο σύστημα και ο ιδιοκτήτης ή ο υπόχρεος θα πρέπει να διατηρεί το οικόπεδο καθαρό καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, έως και τις 31 Οκτωβρίου.

Τι να προσέξουν οι ιδιοκτήτες

Οι ιδιοκτήτες καλό είναι να μην περιοριστούν μόνο στην υποβολή της δήλωσης, αλλά να διατηρούν και τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία ότι ο καθαρισμός πραγματοποιήθηκε εγκαίρως και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Φωτογραφίες του οικοπέδου μετά τον καθαρισμό, αποδείξεις ή τιμολόγια από συνεργεία και επαγγελματίες, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο μπορεί να αποδειχθούν πολύτιμα σε περίπτωση ελέγχου ή καταγγελίας. Παράλληλα, θα πρέπει να θυμούνται ότι η υποχρέωση δεν εξαντλείται με την υποβολή της δήλωσης, καθώς το οικόπεδο οφείλει να παραμένει καθαρό και απαλλαγμένο από ξερά χόρτα, κλαδιά και εύφλεκτα υλικά καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Ένας καθαρισμός που έγινε τον Ιούνιο αλλά δεν συντηρήθηκε τους επόμενους μήνες μπορεί να βρεθεί στο στόχαστρο των ελέγχων και να οδηγήσει σε κυρώσεις.

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι μετά τη λήξη της προθεσμίας

Παρά τη χαμηλότερη μέχρι στιγμής συμμετοχή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, το μήνυμα που εκπέμπει το υπουργείο είναι ότι με τη λήξη της προθεσμίας θα ξεκινήσει ένα πιο εντατικό κύμα ελέγχων. Οι δήμοι έχουν ήδη ενισχυθεί με χρηματοδότηση ύψους 50 εκατ. ευρώ για δράσεις καθαρισμού, ενώ για τον εντοπισμό ακαθάριστων οικοπέδων θα αξιοποιηθούν τόσο οι αυτοψίες των αρμόδιων υπηρεσιών όσο και οι καταγγελίες πολιτών. Την ίδια στιγμή, πηγές του υπουργείου εκτιμούν ότι σημαντικός αριθμός ιδιοκτητών θα προχωρήσει σε καθαρισμούς και δηλώσεις τις τελευταίες ημέρες της προθεσμίας, όπως είχε συμβεί και την περσινή χρονιά.

Αυστηρότερο πλαίσιο κυρώσεων

Το νέο πλαίσιο προβλέπει αυξημένες κυρώσεις για όσους δεν συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις καθαρισμού και δήλωσης, καθώς το υπουργείο προετοιμάζεται για εντατικοποίηση των ελέγχων αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας.

Για τα ακαθάριστα οικόπεδα το πρόστιμο διαμορφώνεται πλέον σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστη επιβάρυνση τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Πρόκειται ουσιαστικά για διπλασιασμό σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, όπου η αντίστοιχη χρέωση ανερχόταν σε 0,50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ενδεικτικά, για οικόπεδο 500 τετραγωνικών μέτρων το πρόστιμο αυξάνεται από 250 σε 500 ευρώ.

Αλλαγές προβλέπονται και για τις δηλώσεις καθαρισμού. Το ενιαίο πρόστιμο των 1.000 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα αντικαθίσταται από κλιμακωτό σύστημα. Έτσι, το πρόστιμο ορίζεται στα 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης, ενώ περιορίζεται στα 100 ευρώ στις περιπτώσεις όπου ο χώρος έχει καθαριστεί αλλά δεν έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Παράλληλα, σε περιπτώσεις σοβαρής αμέλειας που συνδέονται με την πρόκληση ή την εξάπλωση πυρκαγιάς προβλέπονται και ποινικές ευθύνες, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο πολιτικής προστασίας και πυροπροστασίας.