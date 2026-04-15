Επιχειρήσεις | Διεθνή Νέα

Ντουμπάι: Το εμβληματικό ξενοδοχείο Burj Al ⁠Arab θα κλείσει για 18 μήνες λόγω ανακαίνισης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ντουμπάι: Το εμβληματικό ξενοδοχείο Burj Al ⁠Arab θα κλείσει για 18 μήνες λόγω ανακαίνισης
Το εμβληματικό πολυτελές ξενοδοχείο θα κλείσει για 18 μήνες εν μέσω ανακαίνισης για πρώτη φορά από όταν άνοιξε το 1999.

Το πολυτελές ξενοδοχείο Burj Al ⁠Arab στο Ντουμπάι θα κλείσει στη διάρκεια 18μηνης ανακαίνισης, όπως επιβεβαίωσε σήμερα μέλος του προσωπικού του, την πρώτη του από τότε που άνοιξε το 1999 και σε μια περίοδο κατά την οποία ο τουρισμός στην περιοχή έχει σημειώσει κάμψη λόγω του συνεχιζόμενου αμερικανοϊσραηλινού πολέμου με το Ιράν.

Η ιδιοκτήτρια εταιρία του ξενοδοχείου Jumeirah δήλωσε σε ανακοίνωση χθες ότι οι εργασίες θα γίνουν σε φάσεις και σε διάστημα 18 μηνών υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα εσωτερικών χώρων Τριστάν Αουέρ. Δεν διευκρίνισε ότι το ξενοδοχείο θα είναι κλειστό κατά την ανακαίνιση.

Το μέλος του προσωπικού δήλωσε ότι το ξενοδοχείο προσφέρει εναλλακτική διαμονή σε κοντινά καταλύματα σε πελάτες που είχαν κρατήσεις για την περίοδο της ανακαίνισης. Η περίοδος κατά την οποία θα παραμείνει κλειστό το ξενοδοχείο μπορεί να αλλάξει, δήλωσε το πρόσωπο αυτό.

Το ξενοδοχείο, από τα πιο γνωστά τοπόσημα στο Ντουμπάι και η ξενοδοχειακή μονάδα-ναυαρχίδα του ομίλου Jumeirah, υπέστη ζημιές όταν θραύσματα από την αναχαίτιση ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) χτύπησαν την πρόσοψή του στις αρχές Μαρτίου.

Οι «πολυαναμενόμενες» εργασίες δεν συνδέονται με το περιστατικό του Μαρτίου, δήλωσε το μέλος του προσωπικού. Στην ανακοίνωσή της, η Jumeirah, που έχει την έδρα της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δεν συνέδεσε το έργο αυτό με τον πόλεμο. Ο χρόνος που επιλέχθηκε, ωστόσο, είναι άξιος αναφοράς διότι η σύγκρουση έχει πλήξει τα ταξίδια στο Ντουμπάι, με τα προβλήματα στις πτήσεις να επηρεάζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ομίλους ειδών πολυτελείας να προειδοποιούν ότι πιέζεται η κερδοφορία τους καθώς μειώνεται η ζήτηση από επισκέπτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Ντουμπάι
Ξενοδοχεία
Τουρίστες
Μέση Ανατολή
